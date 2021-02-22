Замечали, как многие родители стараются надевать розовый комбинезон на девочку и голубой на мальчика? Почему ролевые клише так устоялись? Назначение цветов в виде стереотипов сопровождают нас на протяжении всей жизни. Гендерные стереотипы — это разделенные мнения в обществе о том, какими мальчиками, девочками, мужчинами и женщинами мы должны быть. В рамках кампании СТБ #Сильный продолжаем говорить о стереотипах. Почему розовый стал цветом девочек? И опровергаем стереотип, что мужчине непозволителен этот цвет.

Родиться мужчиной или женщиной — уже повод вести себя в соответствии со стереотипами. Такие устои сформировались задолго до появления огромных фабрик одежды. Но вскоре смогли прорасти в каждую индустрию, сферу жизни и добраться даже до фасона и цвета одежды. Сегодня есть много родителей, которые открыто заявляют, что хотят воспитать своих дочерей настоящими леди, при этом одевая их в розовое платье. А вот мальчикам объясняют, что мужчины не знают боли, делая из них настоящего рыцаря.

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Девочки не рождаются с розовым мозгом, а мальчики — с голубым. Но в этом направлении их подталкивает социализация. Эксперименты с младенцами, одетыми в розовое и синее, показывают, что детей в розовых комбинезонах воспринимают за девочек. Чего уж там, взгляните на игрушки. Все они клише. Так же, как и упаковки. Зайдите в детский универмаг, и вы сразу заметите разграничение девчачьего отдела и мальчишеского. Мы привыкли, что девочкам нужны куклы, кухни, плюшевые мишки. А вот мальчикам — оружие, футбольные мячи, машинки и солдатики. К счастью, с каждым годом выбор игрушек становится всё разнообразнее: например, производители «Лего» и «Барби» пересматривают подход к изделиям, позволяя всем детям играть и в куклы, и в конструкторы. Вне зависимости от того, какого они пола. Главное — их пожелания.

Гендерные стереотипы для мужчин и женщин затрагивают и выбор одежды. В то время как маленькая девочка постоянно слышит: «Ты же леди», мальчикам приходится сталкиваться с фразой: «Соберись, ты же мужик». Почему мужчина не может надеть розовую рубашку, худи, футболку и остаться без комментария о цвете своего гардероба? Неужели цвет определяет наше мировоззрение или человеческие качества? Перестанет ли мужчина быть добрым, обходительным и успешным, если в однажды наденет розовую кофту? Безусловно, нет.

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Стоит отметить, что розовый стал «цветом для девочек» благодаря детским магазинам и маркетологам, которые старались повысить свои продажи путем четкого разделения, что для девчонки, а что для парня. Герой Фицджеральда Гэтсби ходил в розовом костюме еще в 20-х годах прошлого века, а в 40-х Brook Brothers представили первую розовую рубашку. Разрушать стереотип принялась компания Thomas Pink в 80-х годах. Ее розовые рубашки постепенно вошли в гардероб офисных сотрудников и пользуются спросом до сих пор.

Правило «розовый — для девочек, голубой — для мальчиков» если и работает в обществе, то довольно однобоко. Почему девочка, одетая в голубой, — нормально, а вот мальчик в розовый — нет? Исходя уже из этого становится ясно, что роль одежды в жизни любого человека, в особенности ее цвет, — выдуманный гендерный стереотип, который просто укоренился в сознании общества.

Достигли ли своего маркетологи? Точно да. Стали ли мы от этого счастливее? Безусловно, нет. Поэтому будьте сознательны. Один из принципов успешной торговли — разделение рынка потребителей на категории по разным признакам, и гендерное разделение здесь — один из столпов. Не более.

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