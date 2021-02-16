Сильный: «Мужчины не плачут»

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. В центре кампании #Сильный — откровенный разговор об «идеальном мужчине» нового времени. Пришло время поговорить об эмоциях и искреннем их выражении. Почему мужчины не плачут? Кто определяет эти границы, кому можно плакать, а кому — нет? Развеиваем мифы, разбиваем шаблоны и срываем ярлыки! Мужчины могут плакать, и это не слабость.

«Соберись, ты же мужик!», — часто звучащая фраза. Общество прививает мужчинам определенные стереотипы и модели, что от них ожидается строгость, безэмоциональность и твердость. Как они должны себя вести и какую роль взять на себя — это все строго установленные представления в головах большинства, однако уж точно не прописанные законы или правила. Поэтому когда реакция мужчины не соответствует «канонам», общество хмурит брови и брезгливо заявляет об отсутствии мужественности.

От мужчин ожидают проявления силы. Выражение страха недопустимо, нетерпимо и непростительно. «Мужчина не должен плакать, мужчина не должен быть слабым». Но в момент диктовки определенных устоев мы как-то забываем задаваться вопросом: «Почему?».

Плач — признак слабости в определенных социальных слоях. Однако мало кто осознает, что слезы — это естественное проявление эмоций, которое искоренить у любого человека невозможно. Психическое здоровье мужчин — такой же механизм, как и у женщин, который требует тщательной проработки, изучения, понимания и положительного воздействия. Именно поэтому многие мужчины подвержены риску развития депрессии. Это больше связано с непроявлением чувств, неспособностью быть слабым, небольшой оценкой высокого суперэго и ожиданиями высокого идеала, которому постоянно приходится соответствовать. Психические расстройства возникают там, где социальные стереотипы и личные потребности особенно расходятся. Таким образом, стереотипное мужество становится приговором для тех, кто страдает от обращения за помощью и получения ее. Ожидается, что мужчины легко справятся с опасностями и тревогами самостоятельно, а главное — без слез.

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В психологии плачу отводятся полезные функции. Более ранние исследования показали, что плач в социальных ситуациях служит, среди прочего, для того, чтобы сигнализировать другим людям о нашем собственном эмоциональном состоянии и вызывать у них чувство готовности помочь.

Интересно, что существуют большие индивидуальные различия в том, как сторонние наблюдатели воспринимают плачущее лицо и насколько сильна их готовность помочь. В своем исследовании Мари Стадель и ее команда из Университета Гронингена хотели докопаться до сути гендерных разделений. В ходе исследования выяснилось, что мужчины проявляют большую готовность помочь плачущим женщинам по сравнению с плачущими мужчинами.

В Великобритании провели исследование, как гендерные стереотипы, заложенные в детстве, впоследствии влияют на уже взрослую жизнь. Согласно результатам опроса, 45% респондентов рассказали, что от них ожидали такого поведения, которое «отвечает» их полам. 51% отметили, что такие стереотипы негативно повлияли на их выбор карьеры, а 44% — на их отношения.

Это еще одно доказательство, что подражание каменным героям боевиков и роботам без чувств и эмоций больше похоже на несчастье, нежели на силу. Позволять себе плакать — обычный психический процесс, который необходим для душевного и физического здоровья. И как сказано в Ветхом Завете: «Сеющие со слезами будут пожинать в радости». Независимо от того, мужчина вы или женщина.

Нетрадиционный ракурс разговора об этой проблеме позволит вовлечь в диалог и тех, кто обычно отмалчивается или вовсе отрицает влияние стереотипов. Кампания #Сильный — это 14 интервью, в которых герои расскажут о своем отношении к шаблонному представлению общества об «идеальном мужчине». Вы увидите откровенный и глубокий разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти разным мужчинам в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли сильный мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться к психологу, поставить карьеру второй половинки выше своей или выбрать профессию, которую общество считает «немужской».

Интервью будут выходить ежедневно с 18 февраля по 3 марта (инстаграм, фейсбук, ютуб и сайт СТБ).

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