Сильний. Нікіта Добринін: Я плакав, коли дізнався, що Даша вагітна

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхоплюють «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка». Героями кампанії стали 14 відомих чоловіків, серед яких український телеведучий, бізнесмен і блогер Нікіта Добринін.

Нікіта як ніхто знає, наскільки стереотипи суспільства впливають на стосунки в парі. Адже він, як головний герой романтичного реаліті, був у центрі особливо прискіпливої уваги аудиторії, яка оцінює Холостяка від зовнішнього вигляду до фінансового стану. А за даними соціологічного дослідження 75% українців вважають, що головне завдання чоловіка в сім’ї – це заробляння грошей.

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У відвертому інтерв’ю екс-Холостяк розповів про свою сім’ю, емоційність та страхи, роботу з психологом, відповідальне батьківство і про те, з якими стереотипами стикається на свою адресу. А також зізнався, як сприймає успіх коханої жінки.

Про сім’ю

У мене незвичайна сім’я. Або, можливо, звичайна для когось. Дуже любляча, дуже дбайлива. У нас сім’я з довгою, цікавою і глибокою історією, адже мої прадід і прапрадід – священники.

Свого батька я практично не знав. Пам’ятаю його виключно на фотографіях, пам’ятаю зустрічі навіть не з батьком, а з бабусею по його лінії. Якісь іграшки, пластикові машини, які мені дарували. Це всі мої спогади.

Моїм вихованням більше займався дідусь. Багато життєвих принципів в мені заклав саме він. Частково вони старомодні. У нашому будинку не було і дня, коли стояли порожні вази. Дідусь постійно дарував бабусі квіти, і це було настільки круто! Я бачив з самого дитинства, як він любить свою жінку. Мені іноді кажуть, що не можна бути таким джентльменом, але я не намагаюся бути ввічливим. Це те, що заклали в мені з дитинства: бути добрим до людей, шанобливим, кохати свою жінку, піклуватися про неї.

«Чоловіки не плачуть»?

У дитинстві мені доводилося часто приховувати свої емоції, хвилювання. Це дуже впливає на нервову систему, на психіку. Коли ти хочеш проявити почуття, а тобі начебто не можна. Тому що ти пацан. Ти впав, вдарив коліно, і ти розумієш, що зараз тобі хочеться кричати і плакати. Але в твоїй голові звучить фраза: «Так, хлопці не плачуть». Ніхто не побачить, що ти плачеш, але ти цього собі дозволити не можеш. І я зривався, кричав, ламав іграшки, предмети. Просто тому, що накопичувалися емоції, і я не міг їх показати.

Про стереотипи

Сильний чоловік – не той, хто не носить рожевого, хто завжди суворий і у кого величезні м’язи. Сильний чоловік не боїться показувати свої емоції. Я зараз говорю не про злість, не про агресію. Це про чоловіків, які своїм дітям не соромляться сказати «я тебе люблю». Такі прості слова, але я впевнений, що в нашій країні дуже мало татусів, які говорять їх дітям.

Я часто стикаюся зі стереотипами з приводу зовнішності або заробітку. Я телеведучий, моя задача – бути помітним на сцені, а хтось каже: як ти можеш надіти цей піджак? А заробіток чоловіка – це ж взагалі тема на 10 книг! Хто повинен заробляти – чоловік чи жінка? Багато хто вважає, що чоловік. Але уявімо ситуацію, що в якийсь момент ти втратив роботу – хіба ти перестав бути чоловіком? Якщо люди сприймають тебе тільки за сумою на твоїй карті, то гріш ціна таким людям. Я не кажу зараз про ледарів, які лежать на дивані, і всі у них винні. Я говорю про чоловіків, які тимчасово втратили можливість заробляти, але шукають вихід із ситуації. Чоловік не дорівнює гроші.

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Чи може жінка бути успішнішою за свого чоловіка?

Так, я впевнений. У сфері блогінгу Даша набагато успішніша за мене. Їй подобається цим займатися, а мені подобається, що їй подобається цим займатися. У нас був дуже складний період на карантині, коли у мене не було роботи. Мене це вганяло в жахливу депресію. Твої послуги, твої таланти, твоє ремесло зараз просто нікому не потрібні. Якби трапилася ситуація, що в родині ні копійки, я б і вантажником пішов працювати, але тоді навіть вантажники не працювали! Слава Богу, в той період все було добре з Дашиною роботою. Вона заробляла, а я намагався її підтримувати. Я намагався скрасити її будні, зробити легшою і простішою її роботу. Коли у неї була зйомка або рекламний прояв, намагався продумати логістику цих зустрічей. Даша була і завжди буде моєю підтримкою в будь-якій ситуації.

Про відповідальне батьківство

Відповідальне батьківство – це про нас. Нам з Дашею було важливо підготуватися до вагітності, тому ми пройшли обстеження, перевірили своє здоров’я. Краще заздалегідь щось попередити, ніж потім зіткнутися з якимись проблемами і переживати.

Вагітність Даші – довгоочікуваний момент. Я радів, плакав. Це казкові почуття. Так, немов у звичайний понеділок оголошують на всіх телеканалах, що сьогодні Новий рік. І для тебе це просто вселенське свято. Виходиш на вулицю і хочеш всім розповісти про це.

Ми почали дивитися реаліті «Супермама» (усміхається). Дмитро Карпачов тепер – наш герой. Точно знаємо, як розмовлятимемо з дитиною, а як – ні. Хтось скаже, що це телешоу, але там дуже багато класної життєвої мудрості. Тому що ти дивишся на сім’ю зі сторони, і розумієш, як ти хочеш чи не хочеш робити у своїй. Я впевнений, що для того, щоб виховати дитину, потрібно виховати себе.

Про тата в декреті

Немає нічого поганого, коли чоловік іде в декрет. Ти любиш свою дитину, ти хочеш про неї піклуватися і проводити з нею більше часу – в чому проблема? Чоловік залишається чоловіком, незалежно від того, був він сьогодні на роботі або сидів вдома з дитиною. Жінка залишається жінкою, незалежно від того, заробляла вона сьогодні гроші або годувала дитину грудьми.

Про проєкт «Холостяк»

«Холостяк» – це частково проєкт про пошук себе. І для учасниць, і для Холостяка. Ти по-новому відкриваєшся. Ти переживаєш дуже цікаві етапи у своєму житті. І якщо ти ставиш серйозну мету, то отримаєш серйозний результат. Це проєкт про пошук кохання. І це пригода. І у кожного з Холостяків, як ми бачимо, вона складається абсолютно по-різному.

Я б побажав Михайлу Заливако розслабитися і з головою пірнути в цю пригоду. Дуже хочеться, щоб серед дівчат знайшлася та сама, з якою йому захочеться продовжити цю пригоду і після проєкту.

Дивіться повне інтерв’ю Нікіти Добриніна

Video: #Сильний. Нікіта Добринін: Я плакав, коли дізнався, що Даша вагітна Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Нікіти Добриніна для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни-2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

*#Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, у розподілі ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає чоловік менш мужнім, приймаючи рішення залишитися в декреті з дитиною, звернутися по допомогу до психолога, підтримати кар’єру другої половинки або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорять на ці теми публічно – щоби допомогти в подоланні стереотипів про чоловіків і щоби підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск громадських забобонів.

Кампанія стартувала 17 лютого. Інтерв’ю героїв виходитимуть щодня о 17:00 на діджитал-майданчиках телеканалу СТБ.

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