Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватывают «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине». Героями кампании стали 14 известных мужчин, среди которых украинский телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин.

Никита как никто знает, насколько общественные стереотипы влияют на отношения в паре. Ведь он, как главный герой романтического реалити, был в центре особо пристального внимания аудитории, оценивающей Холостяка от внешнего вида до финансового состояния. А по данным социологического исследования 75% украинцев считают, что главная задача мужчины в семье — это зарабатывание денег.

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В откровенном интервью экс-Холостяк рассказал о своей семье, эмоциональности и страхах, работе с психологом, ответственном родительстве и о том, с какими стереотипами сталкивается в свой адрес. А также признался, как воспринимает успех любимой женщины.

О семье

У меня необычная семья. Или, возможно, обычная для кого-то. Очень любящая, очень заботливая. У нас семья с долгой, интересной и глубокой историей, ведь мои прадедушка и прапрадедушка – священники.

Своего отца я практически не знал. Помню его исключительно по фотографиям, помню встречи даже не с отцом, а с бабушкой по его линии. Какие-то игрушки, пластиковые машины, которые мне дарили. Это все мои воспоминания.

Моим воспитанием больше занимался дедушка. Многие жизненные принципы во мне заложил именно он. Отчасти они старомодные. В нашем доме не было и дня, когда стояли пустые вазы. Дедушка постоянно дарил бабушке цветы, и это было настолько круто! Я видел с самого детства, как он любит свою женщину. Мне иногда говорят, что нельзя быть таким джентльменом, но я не пытаюсь быть обходительным. Это то, что заложили во мне с детства: быть добрым к людям, уважительным, любить свою женщину, заботиться о ней.

«Мужчины не плачут»?

В детстве мне приходилось часто скрывать свои эмоции, волнение. Это очень влияет на нервную систему, на психику. Когда ты хочешь проявить чувства, а тебе вроде бы нельзя. Потому что ты пацан. Ты упал, ударил колено, и ты понимаешь, что сейчас тебе хочется орать и плакать. Но в твоей голове звучит фраза: «Так, парни не плачут». Никто не увидит, что ты плачешь, но ты этого себе разрешить не можешь. И я срывался, орал, ломал игрушки, предметы. Просто потому, что накапливались эмоции, и я не мог их показать.

Я это до сих пор в своей жизни ощущаю. Когда накапливаю эмоции, понимаю, что сорвусь в любой момент. И, чтобы исправить это в себе, я пошел к психологу. Уже лет пять работаю с ним и учусь смотреть на себя со стороны. Мне стоило большого труда научиться показывать свои эмоции.

О стереотипах

Сильный мужчина – не тот, кто не носит розового, кто всегда суровый и у кого огромные мышцы. Сильный мужчина не боится показывать свои эмоции. Я сейчас говорю не про злость, не про агрессию. Это о мужчинах, которые своим детям не стесняются сказать «я тебя люблю». Такие простые слова, но я уверен, что в нашей стране очень мало отцов, которые говорят их детям.

Я часто сталкиваюсь со стереотипами по поводу внешности или заработка. Я телеведущий, моя задача — быть заметным на сцене, а кто-то говорит: как ты можешь надеть этот пиджак? А заработок мужчины — это же вообще тема на 10 книг! Кто должен зарабатывать — мужчина или женщина? Многие считают, что мужчина. Но представим ситуацию, что в какой-то момент ты потерял работу — разве ты перестал быть мужчиной? Если люди воспринимают тебя только по сумме на твоей карте, то грош цена таким людям. Я не говорю сейчас о лентяях, которые лежат на диване, и все у них виноваты. Я говорю о мужчинах, которые временно потеряли возможность зарабатывать, но ищут выход из ситуации. Мужчина не равно деньги.

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Может ли женщина быть успешнее своего мужчины?

Да, я уверен. В сфере блогинга Даша гораздо успешнее меня. Ей нравится этим заниматься, а мне нравится, что ей нравится этим заниматься. У нас был очень сложный период на карантине, когда у меня не было работы. Меня это вгоняло в жутчайшую депрессию. Твои услуги, твои таланты, твое ремесло сейчас просто никому не нужно. Если бы случилась ситуация, что в семье ни копейки, я бы и грузчиком пошел работать, но тогда даже грузчики не работали! Слава Богу, в тот период все было хорошо с Дашиной работой. Она зарабатывала, а я старался ее поддерживать. Я пытался скрасить ее будни, сделать легче и проще ее работу. Когда у нее была съемка или рекламное проявление, пытался продумать логистику этих встреч. Даша была и всегда будет моей поддержкой в любой ситуации.

Об ответственном родительстве

Ответственное родительство – это про нас. Нам с Дашей было важно подготовиться к беременности, поэтому мы прошли обследование, проверили свое здоровье. Лучше заранее что-то предупредить, чем потом столкнуться с какими-то проблемами и переживать.

Беременность Даши — долгожданный момент. Я радовался, плакал. Это сказочные чувства. Так, словно в обычный понедельник объявляют по всем телеканалам, что сегодня Новый год. И для тебя это просто вселенский праздник. Выходишь на улицу и хочешь всем рассказать об этом.

Мы начали смотреть реалити «Супермама» (улыбается). Дмитрий Карпачев теперь- наш герой. Точно знаем, как будем разговаривать с ребенком, а как — нет. Кто-то скажет, что это телешоу, но там очень много классной жизненной мудрости. Потому что ты смотришь на семью со стороны, и понимаешь, как ты хочешь или не хочешь поступать в своей. Я уверен, что для того, чтобы воспитать ребенка, нужно воспитать себя. Нужно посмотреть на себя в зеркало и понять, что ты не так говоришь, что не так делаешь. Ребенок — это чистый лист бумаги. Он просто наследует и копирует твои действия, твои фразы. Поэтому меняйся сам, и ты увидишь, как меняется твой ребенок.

О папе в декрете

Нет ничего зазорного, когда мужчина уходит в декрет. Ты любишь своего ребенка, ты хочешь о нем заботиться и проводить с ним больше времени — в чем проблема? Мужчина остается мужчиной, независимо от того, был ли он сегодня на работе или сидел дома с ребенком. Женщина остается женщиной, независимо от того, зарабатывала ли она сегодня деньги или кормила ребенка грудью.

О проекте «Холостяк»

«Холостяк» — это отчасти проект о поиске себя. И для участниц, и для Холостяка. Ты по-новому открываешься. Ты переживаешь очень интересные этапы в своей жизни. И если ты задашься серьезной целью, то получишь серьезный результат. Это проект о поиске любви. И это приключение. И у каждого из Холостяков, как мы видим, оно складывается абсолютно по-разному.

Я бы пожелал Мише Заливако расслабиться и с головой уйти в это приключение. Очень хочется, чтобы среди девушек нашлась та самая, с которой ему захочется продолжить это приключение и после проекта.

Смотрите полное интервью Никиты Добрынина

Video: #Сильный. Никита Добрынин: Я плакал, когда узнал, что Даша беременна Смотрите эксклюзивное интервью Никиты Добрынина для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны-2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

*#Сильный – это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ― чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на диджитал-площадках телеканала СТБ.

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