Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватили «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине» нового времени. Героями кампании стали 14 известных мужчин, среди которых морпех, ветеран войны и владелец бренда «Ювелирный татуаж» Сергей Панков.

Таких как Сергей общество поставит в пример любому. Вернулся с войны — значит уверенный, крепкий, смелый, стойкий. Сильный. Наделит ли общество теми же характеристиками мужчину с депрессией, который не может объяснить что он чувствует, от которого отворачивается самый близкий человек? А если он при этом выбирает профессию, где совершенно не требуется физическая сила? 60% украинцев придерживаются мнения, что есть “женские” и “мужские” профессии. В откровенном интервью для кампании #Сильный Сергей Панков рассказал о сложном периоде адаптации, через который ему пришлось пройти, как психологические проблемы отразились на отношениях в семье, почему после возвращения с войны он занялся перманентным макияжем и как отреагировало окружение на его выбор.

О решении ехать на фронт

В день, когда начался Майдан, я шел пешком с Подола домой, и отправился через центр, чтобы лично все увидеть. Майдан горит, люди бегают, техника, взрывы, дым. Мимо меня пронесли брезент, на нем лежал человек, а на тротуар капала его кровь. Для меня этот момент стал переломным. Уже 19 числа я стоял на Майдане.

Я хотел уйти на фронт еще в 2014 году. Пошел отметился, но меня не взяли. Я понял, что занимаюсь на работе тем, к чему у меня не лежит душа. И от этого начал физически болеть. Даже было подозрение на онкологию. И тогда я решил, что если диагноз не подтверждается — тут же еду на фронт. В 2015 году я уже был в украинском войске. Воевал в составе 501 и 1 батальонов отдельной морской пехоты. После почти двух лет службы меня эвакуировали в последствии контузии. А наши находились на позиции еще три месяца. Вот эта эмоция, будто я сбежал и оставил там всех, меня до сих пор не отпускает.

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Об адаптации после возвращения

Я вернулся другим. Сидел дома, закрывал окна. Мне нужна была полная темнота. Возможно, это последствия контузии – когда после нее выходишь на свет, уши начинает закладывать, а глаза невыносимо болят. А, возможно, осталась привычка после наряда. В нем ты тоже всегда прячешься, чтобы тебя не заметили.

Занимался чем попало, не было никакого вкуса к жизни. Эмоций ноль. Все серо, неинтересно и ничего не радует. Поначалу были панические атаки. Когда сердце подскакивает к горлу и тебе хочется куда-то бежать и спрятаться. Когда дергаешься и приседаешь от резких звуков. Со временем они перестали пугать.

Мне поставили диагноз – клиническая степень депрессии. Прописали антидепрессанты и транквилизаторы. Я сутками мог не спать. Меня ничего не радовало, пропали вкус еды и запах. Выкуривал по две пачки сигарет в день Похудел. Открылась язва, начались проблемы с сердцем и со зрением. Это все последствия стресса и депрессии. И если с этим ничего не делать, можно загнать себя на два метра под землю.

О проблемах в отношениях

Холодок и разногласия в отношениях с женой начались, еще когда я находился на фронте. Но там и так было из-за чего переживать. Там ты живешь здесь и сейчас. Там в принципе далеко никто не планирует – «вот вернусь, как заживем». Ты сначала вернись, а потом уже планы строй. А по возвращении домой понеслось-поехало.

Мы были чужими людьми. Не было диалога и взаимопонимания. Я не мог выразить словами то, что я испытываю после фронта. А когда предлагал пойти к семейному психологу вдвоем, в ответ слышал, что психолог нужен только мне. До сих пор меня могут вывести из равновесия воспоминания не о войне, а о семейных конфликтах.

Диалог не получился – семьи нет. Поэтому очень важно говорить о своих чувствах и эмоциях с партнером. Объяснять ему, что с тобой происходит и что ты испытываешь. Тогда человек будет понимать, как с тобой взаимодействовать, и может помочь решить проблему. Психологи для этого – необходимый инструмент, сам ты не вырулишь.

О стереотипе «мужчины не должны проявлять эмоции»

Как и многие мальчики, в детстве я слышал “Ты же мужик, хватить ныть!” А ты упал, коленку разбил, тебе себя жалко, хочется и поплакать. Чем дольше мы держим эмоции в себе, тем сильнее будет их внутренний взрыв. Этим мы вредим и психике, и физическому здоровью. Я сам с этим столкнулся. После сильного стресса у меня и язвы были, и сердечные заболевания. Если человек не всегда понимает, что с ним происходит, значит стоит пойти к специалисту. Чтобы с ним проговорить словами те эмоции, которые ты в этот момент испытываешь. Если все время хоронить их в себе, могут быть необратимые последствия.

Если мне хочется, я всегда плачу. Значит эта эмоция должна быть выплеснутая. Как-то я читал в транспорте книгу «Доця», которая стала книгой года по версии BBC. Она о войне и начале оккупации Донбасса. Во время чтения у меня были такие флешбеки, что слезы скатывались самопроизвольно. Я и не пытался их прятать. Плакать не стыдно. Бояться не стыдно. Эмоции – это всегда хорошо.

О работе с психологом

Поход к психологу должен войти в привычку, как визит к парикмахеру. Это абсолютно нормально. Не всегда ты можешь дать себе совет. Что у тебя внутри происходит, как с этим бороться – сам такие вопросы сложно разрешить. Когда во время адаптации я говорил, что хожу к психологу, было странно и обидно слышать в ответ: «правильно, давно пора; вас контуженных вообще всех в психушку надо сдать». Самая насущная проблема в обществе – научиться принимать ребят, которые возвращаются с фронта и интегрировать их в современную жизнь. Чтобы нас понимали и не боялись. Мы такие же, просто немного видоизмененные.

О стереотипах на счет своей «немужской» профессии

Кто вообще решает, где мужская и женская профессия? Сколько женщин на войне – они копают окопы, стрелки, пулеметчицы и наводчицы. А сколько девушек-медиков. И гибнут они точно так же, как и мужчины. Нет никаких различий. Так почему они должны быть в профессии?

Мне главное, чтобы девушка, женщина ушла довольная моей работой и своим внешним видом. А меня моя работа успокаивает. Я правда ее очень люблю и благодаря ей я счастливый человек. И я ж такой не один — я знаю еще ребят-побратимов, которые после возвращения работают мастерами маникюра, педикюра и перманентного макияжа.

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О проекте «Холостяк»

Однозначно это проект о том, как правильно строить отношения: на что обращать внимание, какие расставлять акценты и как узнавать человека ближе. Ведь часто партнеры не доносят друг другу свои мысли. Девушки думают, что мужчина должен угадать, что она хочет. Но мы не экстрасенсы! Хочешь что-то – озвучь это. Познать своего партнера, узнать, чем он интересуется, о чем думает и не подстраиваться под кого-то – это намного легче и проще. «Холостяк» – это точно про свободу выбора.

Смотрите полное интервью Сергея Панкова для кампании #Сильный на всех диджитал-площадках СТБ:

Video: #Сильный. Морпех Сергей Панков: Кто вообще решил, где мужская, а где женская профессия? Смотрите эксклюзивное интервью морпеха Сергея Панкова для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны-2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

*#Сильный – это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ― чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на диджитал-площадках телеканала СТБ.

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