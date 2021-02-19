Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватили «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого — откровенный разговор об «идеальном мужчине» нового времени. Героями кампании стали 14 известных мужчин, среди которых психолог, ветеран АТО Андрей Козинчук.

В откровенном интервью Андрей рассказал, как стереотипы влияют на отношения в паре и на здоровье, об особенностях работы с ветеранами и ветеранками АТО, и что он думает о проекте «Холостяк».

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О стереотипах в обществе

Самый главный стереотип, с которым я сталкиваюсь ежедневно, что мужчины должны быть сильными, маскулинными, обязательно старше по возрасту в паре, а женщины — слабыми и ведомыми. Мне казалось, это все должно было остаться в 18 веке, но нет. Родители решают за детей, где им учиться, с кем дружить и с кем строить отношения. Женщины страдают от пустующих в доме ваз и ждут, когда мужчина догадается поставить в них цветы. А мужчина в это время, лежа на диване, ждет, когда она ради него похудеет. Кто в доме хозяин — худший вопрос, который можно задать. Хуже только, если спросить ребенка, кого он больше любит — маму или папу. Мы обесцениваем страхи своих детей. И травмируем их, «любя».

К счастью, за последние 7–8 лет мы понемногу наблюдаем изменения. Молодая девушка за рулем уже не вызывает скабрезных комментариев. Все больше женщин-управленок и в бизнесе, и в армии. Женщины в паре могут зарабатывать больше, и это не значит, что у нее муж теперь — подкаблучник. А плохой муж не обязательно плохой отец. Но двигаться нам еще есть куда. Мы только в начале пути.

О рамках, в которые загоняют стереотипы

Стереотипы это такая штука, за которой человек подсознательно прячется и проживает не свою, а чужую, навязанную ему, жизнь. Окружающие тебе ничего плохого не скажут, и ты даже можешь неплохо прожить такую жизнь, но это не будет фулл-тайм. Ты никогда не почувствуешь себя настоящим. Рамки должны быть только одни — рамки закона. Вот их переступать нельзя. А за рамки гендерных стереотипов давно пора выходить. Я борюсь за то, чтобы люди ощущали себя свободными в своем ежедневном выборе.

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О влиянии фразы «мужчина не плачет» на мужское здоровье

Есть в нашем обществе популярные стереотипы: «мужчины не плачут», «мужчина должен уметь все делать руками», профессию выбирать правильную, «мужскую» — водитель паровоза, например. А ему 4 года и он говорит: я танцевать хочу. И ему все такие: ты что?! И он начинает сдерживать свои эмоции, свои желания, а тут еще и плакать нельзя.

Что такое эмоция? Это же не просто внешний взрыв радости или злости, это выброс гормонов. Ты сдерживаешь эмоции, а гормоны не сдерживаются, мозг дает приказ и они выделяются, выделяются, накапливаются. И начинаются такие штуки как тревожность, депрессия без каких-либо причин. И ходят такие «мужественные» мужчины без эмоций, не могут проявить себя так, как хотят — и болеют, и умирают раньше. Потому что мужчина должен обращаться к врачу только тогда, когда копье в груди мешает ему спать.

Об ошибках в паре

Самый главный стереотип: мужчина должен подойти первым, желательно с букетом цветов, желательно роз, еще лучше красных и обязательно чтобы непарное количество. Ко мне приходят очень много девушек, которые говорят «люблю его, страх», но первыми не подойдут, потому что «так нельзя», потому что «а что он обо мне подумает?». Говорю «а ты попробуй» — в 90 % случаев эксперимент удачный.

Люди не разговаривают со своими партнерами о базовых вещах, потому что «это же очевидно». Не договариваются, что делать, если одному из них плохо или хорошо. Мы говорим, «я тебя люблю», но мы не рассказываем, как себя надо любить: целуй, обнимай, бросайся в меня шоколадками черными с орешками, делай вот так, а вот так — не делай. Когда вы научитесь говорить и находить что-то общее, вы увидите насколько вам станет комфортно вместе.

Есть и другая сторона. Когда действительно сохранять нечего, а люди не могут разойтись, потому что «мы должны быть всю жизнь вместе». Всю жизнь получилось только у Ромео и Джульетты, и то они, во-первых, придуманные, а во-вторых, там не очень хорошо все закончилось. Разойтись с уважением к друг другу — это так круто, что мало кто так умеет, к сожалению.

О работе с ветеранами и ветеранками АТО

Основной запрос, с которым приходят ко мне ветераны и ветеранки: я какой-то не такой, меня никто не понимает. А дело в том, что по возвращении домой часто меняется понятие семьи. Что такое семья? Юристы вам ответят, что это штамп в паспорте. А психологи скажут: это место, где тебе безопасно и где ты себя идентифицируешь. Сначала у человека была одна семья, где он был самим собой, ходил по квартире в труселях и ему было безопасно. И тут он попал на войну. Рядом — незнакомые люди, но, благодаря им, он выживает. Рядом с ними он начинает ощущать безопасность и свою новую идентификацию. Психологически они становятся его новой семьей. И по возвращении домой возникает дискоммуникация.

Очень важно в этот момент донести до человека: ты имеешь право на то, чтобы тебе было плохо. Ты имеешь право обратиться за помощью. К счастью, сегодня есть ветеранские организации, куда можно прийти не только за профессиональной поддержкой, но и чтобы отказаться в круге таких же как ты, кто тебя поймет лучше всего, потому что сам прошел через такое. И вместе с ними справляться со своей проблемой без агрессии и алкоголя. Это, кстати, важно не только для ветеранов, а для всех нас — иметь свой круг, где тебя хорошо понимают.

О женщинах на войне

Раньше были стереотипы, что женщины на войне могут быть только в трех случаях: медсестра, связистка и ВПЖ (военно-полевая жена). На самом деле женщина вообще все может, пулеметчица, командир танка, командир роты — это всё реальные истории. Как профессионал, женщина на войне проявляет себя очень круто. Другое дело, что восприятие в мирной жизни ветерана и ветеранки может быть разным. Почему-то в глазах общества она должна быть лысой или со шрамом. А если ветеранка ухожена и носит розовое платье, к примеру, то ее сразу спросят: какая война? ты посмотри на себя.

О «фаршированных перцах» в отношениях

Был у меня такой случай. Пара 17 лет вместе, уже все друг о друге знают, ссорятся, миллион раз думали о разводе, но сдерживают дети и «что люди скажут». И кто-то им говорит: да пойдите же к психологу. Начинаем работать. И в какой-то момент он говорит: как же меня задолбали твои фаршированные перцы. Я думал ее это оскорбит, а она вдруг отвечает: да я ненавижу их делать больше всего в жизни, но ты же их любишь! Выясняем, что на одном из первых свиданий она приготовила ему перцы, а он, чтобы не обидеть, похвалил. И всю жизнь она с отвращением готовит ему эти перцы, а он с отвращением их ест, потому что любит свою жену. Они ненавидели не друг друга, а вот эти фаршированные перцы. В каждых отношениях есть такие условные «фаршированные перцы», о которых люди не умеют говорить между собой.

О проекте «Холостяк»

Как мы выбираем партнера? Надо встретиться, прожить какую-то эмоцию вместе. Для того, чтобы выбрать, с кем ты хочешь быть, в первую очередь должен быть выбор. Должен быть опыт свиданий и проведенного вместе времени, чтоб понять как этот человек поступает в той или иной ситуации. Для того, чтобы принять решение, надо проговорить очень важные вещи: как мы живем, как работаем, как тратим или отдыхаем. О здоровье и о круге общения — ведь он может быть совершенно разным. Вот об этом проект «Холостяк».

Смотрите полное интервью Андрея Козинчука для кампании #Сильный

Video: #Сильный. Психолог Андрей Козинчук: Кто в доме хозяин — худший вопрос, который можно задать Смотрите эксклюзивное интервью психолога Андрея Козинчука для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны-2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

*#Сильный — это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ― чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на диджитал-площадках телеканала СТБ.

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