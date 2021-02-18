Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. #Сильный — это откровенный разговор об «идеальном мужчине» нового времени. Первым героем диджитальной кампании стал талантливый повар, ресторатор и судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Эктор Исмаэль Хименес-Браво.

«Успешный, популярный — ему легко говорить, разве он знал какие-то проблемы в жизни?»

Это — ярлыки и стереотипы, с которыми ежедневно сталкивается успешный ресторатор и шеф-повар Эктор Исмаэль Хименес-Браво. И в интервью для кампании #Сильный он расскажет о своем отношении к шаблонному представлению общества об «идеальном мужчине». Тема детства, воспитания, ежедневного давления со стороны других и особенно завышенных ожиданий. Почему сильный мужчина — это тот, кто не боится заплакать и показать свои чувства? Почему следует прекратить устанавливать ограниченные правила для мужчин, запрещая им откровенно говорить о своей боли?

«Мы считаем, что сильный — это как робот, скала, кремень. Спортивный, высокий, с сильным глубоким голосом. И с таким взглядом мощным. Я думаю, что это просто стереотип. Сильный мужчина на самом деле включает в себя много аспектов. Его работа, его профессия, то, как он относится ко всем, уважение. Сильный мужчина должен быть уважаемым. Я думаю, что слабый человек, он не уважает никого и его не уважают. Сильный мужчина — это тот, который может показывать свои чувства», — признается Эктор.

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«Прежде всего хочется сказать, что когда у нас есть стереотипы, мы ограничиваем себя и тем самым ограничиваем других людей в том, как им надо жить. Надо позволить личности вести себя так, как подсказывает ей сердце. Человек должен свободно выражать себя. Прежде всего надо перестать быть критиканами. Те, кто всегда всех критикуют, они как раз отталкиваются от стереотипов», — делится шеф-повар.

Откровенный и глубокий разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли сильный мужчина менее мужественным, если решает остаться в декрете с ребенком, обратиться к психологу, поставить карьеру второй половинки выше своей или иметь профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично — чтобы помочь в преодолении стереотипов в отношении мужчин и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предубеждений.

Video: #Сильный Эктор Хименес-Браво: “Сантименты — не для мужчин” Смотрите эксклюзивное интервью Эктора Хименес-Браво для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

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