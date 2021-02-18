Сильний Ектор Хіменес-Браво: “Сентименти — не для чоловіків”

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. #Сильний — це відверта розмова про «ідеального чоловіка» нового часу. Першим героєм диджитальної кампанії став талановитий кухар, ресторатор і суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Ектор Ісмаель Хіменес-Браво.

«Успішний, популярний — йому легко говорити, хіба він знав якісь проблеми в житті?»

Це — ярлики і стереотипи, з якими щодня стикається успішний ресторатор і шеф-кухар Ектор Ісмаель Хіменес-Браво. Та в інтерв’ю для кампанії #Сильний він розкаже про своє ставлення до шаблонного уявлення суспільства про «ідеального чоловіка». Тема дитинства, виховання, щоденного тиску з боку інших і, особливо, завищених очікувань. Чому сильний чоловік — це той, хто не боїться заплакати і показати свої почуття? Чому варто припинити встановлювати обмежені правила для чоловіків, забороняючи їм відверто говорити про свій біль?

«Ми вважаємо, що сильний — це наче робот, скеля, кремінь. Спортивний, високий, з сильним глибоким голосом. І з таким поглядом потужним. Я думаю, що це просто стереотип. Сильний чоловік насправді включає в себе багато аспектів. Його робота, його фах, те, як він ставиться до всіх, повага. Сильний чоловік повинен бути поважним. Я думаю, що слабка людина, вона не поважає нікого і її не поважають. Сильний чоловік — це той, який може показувати свої почуття», — зізнається Ектор.

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«Насамперед хочеться сказати, що коли в нас є стереотипи, то ми обмежуємо себе і тим самим обмежуємо інших людей у тому, як їм треба жити. Треба дозволити особистості поводитись так, як підказує їй серце. Людина повинна вільно виражати себе. Насамперед треба перестати бути критиканами. Ті, хто завжди всіх критикують, вони якраз відштовхуються від стереотипів», — ділиться шеф-кухар.

Відверта і глибока розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, якщо вирішує залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище своєї або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно – щоб допомогти в подоланні стереотипів щодо чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.

Video: #Сильний Ектор Хіменес-Браво: “Сентименти — не для чоловіків” Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Ектора Хіменес-Браво для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Дивіться щодня нове інтерв’ю з героями кампанії #Сильний (інстаграм, фейсбук, ютуб і сайт СТБ). І закликаємо всіх українців приєднатися до боротьби з гендерно зумовленими стереотипами, ділитися своїми історіями під хештегами #Сильний та #СильнаЯ.

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