Сильний. Психолог Андрій Козінчук: Хто в домі хазяїн – найгірше питання, яке можна поставити

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхоплюють «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка». Героями кампанії стали відомих 14 чоловіків, серед яких психолог і ветеран АТО Андрій Козінчук.

У відвертому інтерв’ю Андрій розповів, як стереотипи впливають на стосунки в парі й на здоров’я, про особливості роботи з ветеранами та ветеранками АТО, і що він думає про проєкт «Холостяк».

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Про стереотипи в суспільстві

Найголовніший стереотип, з яким я стикаюся щодня, що чоловіки повинні бути сильними, маскулінні, обов’язково старші за віком у парі, а жінки – слабкими. Мені здавалося, це все повинно було залишитися в 18 столітті, але ні. Батьки вирішують за дітей, де їм навчатися, з ким дружити і з ким будувати стосунки. Жінки страждають від порожніх у будинку ваз і чекають, коли чоловік здогадається поставити в них квіти. А чоловік у цей час, лежачи на дивані, чекає, коли вона заради нього схудне. Хто в домі господар – найгірше питання, яке можна поставити. Гірше тільки, якщо запитати дитину, кого вона більше любить – маму чи тата. Ми знецінюємо страхи своїх дітей. І травмуємо їх, «люблячи».

На щастя, за останні 7–8 років ми потроху спостерігаємо зміни. Молода дівчина за кермом уже не викликає сороміцьких коментарів. Усе більше жінок-управлінок і в бізнесі, і в армії. Жінки в парі можуть заробляти більше, і це не означає, що в неї чоловік тепер – підкаблучник. А поганий чоловік не обов’язково поганий батько. Але рухатися нам ще є куди. Ми тільки на початку шляху.

Про рамки, у які заганяють стереотипи

Стереотипи це така штука, за якою людина підсвідомо ховається і проживає не свою, а чуже, нав’язане йому, життя. Оточуючі тобі нічого поганого не скажуть, і ти навіть можеш непогано прожити таке життя, але це не буде фул-тайм. Ти ніколи не відчуєш себе справжнім. Рамки повинні бути тільки одні – рамки закону. Ось їх переступати не можна. А за рамки гендерних стереотипів давно пора виходити. Я борюся за те, щоб люди відчували себе вільними у своєму щоденному виборі.

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Про вплив фрази «чоловіки не плачуть» на здоров’я чоловіків

Є в нашому суспільстві популярні стереотипи: «чоловіки не плачуть», «чоловік повинен вміти все робити руками», професію обирати правильну, «чоловічу» – водій паровоза, наприклад. А йому 4 роки і він каже: я танцювати хочу. І йому всі такі: ти що?! І він починає стримувати свої емоції, свої бажання, а тут ще і плакати не можна.

Що таке емоція? Це ж не просто зовнішній вибух радості або злості, це викид гормонів. Ти стримуєш емоції, а гормони не стримуються, мозок дає наказ і вони виділяються, виділяються, накопичуються. І починаються такі штуки як тривожність, депресія без будь-яких причин. І ходять такі «мужні» чоловіки без емоцій, не можуть проявити себе так, як хочуть – і хворіють, і помирають раніше. Тому що чоловік повинен звертатися до лікаря тільки тоді, коли спис у грудях заважає йому спати.

Про помилки в парі

Найголовніший стереотип: чоловік повинен підійти першим, бажано з букетом квітів, бажано троянд, ще краще червоних і обов’язково, щоб непарна кількість. До мене приходять дуже багато дівчат, які кажуть «люблю його, страх», але першими не підійдуть, тому що «так не можна», тому що «а що він про мене подумає?». Кажу «а ти спробуй» – у 90 % випадків експеримент вдалий.

Люди не розмовляють зі своїми партнерами про базові речі, тому що «це ж очевидно». Чи не домовляються, що робити, якщо одному з них погано або добре. Ми говоримо, «я тебе люблю», але ми не розповідаємо, як себе треба любити: цілуй, обіймай, кидайся в мене шоколадками чорними з горішками, роби ось так, а ось так – не роби. Коли ви навчитеся говорити і знаходити щось спільне, ви побачите наскільки вам стане комфортно разом.

Є й інша сторона. Коли дійсно зберігати нічого, а люди не можуть розійтися, бо «ми повинні бути все життя разом». Усе життя вийшло тільки в Ромео і Джульєтти, і то вони, по-перше, придумані, а по-друге, там не дуже добре все закінчилося. Розійтися з повагою одне до одного – це так круто, що мало хто так вміє, на жаль.

Про роботу з ветеранами і ветеранками АТО

Основний запит, з яким приходять до мене ветерани і ветеранки: я якийсь не такий, мене ніхто не розуміє. А справа в тому, що після повернення додому часто змінюється поняття сім’ї. Що таке сім’я? Юристи вам дадуть відповідь, що це штамп у паспорті. А психологи скажуть: це місце, де тобі безпечно й де ти себе ідентифікуєш. Спочатку в людини була одна сім’я, де він був собою, ходив по квартирі в труселях і йому було безпечно. І тут він потрапив на війну. Поруч – незнайомі люди, але, завдяки їм, він виживає. Поруч із ними він починає відчувати безпеку і свою нову ідентифікацію. Психологічно вони стають його новою сім’єю. І після повернення додому виникає дискоммунікація.

Дуже важливо в цей момент донести до людини: ти маєш право на те, щоб тобі було погано. Ти маєш право звернутися по допомогу. На щастя, сьогодні є ветеранські організації, куди можна прийти не тільки за професійною підтримкою, а й щоб опинитися в колі таких же як ти, хто тебе зрозуміє найкраще, тому що сам пройшов через таке. І разом із ними справлятися зі своєю проблемою без агресії й алкоголю. Це, до речі, важливо не тільки для ветеранів, а для всіх нас – мати своє коло, де тебе добре розуміють.

Про жінок на війні

Раніше були стереотипи, що жінки на війні можуть бути тільки в трьох випадках: медсестра, зв’язкова і ВПЖ (військово-польова дружина). Насправді жінка взагалі все може, кулеметниця, командир танка, командир роти – це все реальні історії. Як професіонал, жінка на війні проявляє себе дуже круто. Інша справа, що сприйняття в мирному житті ветерана і ветеранки може бути різним. Чомусь в очах суспільства вона повинна бути лисою або зі шрамом. А якщо ветеранка доглянута й носить рожеву сукню, наприклад, то її відразу запитають: яка війна? ти подивися на себе.

Про «фаршировані перці» в стосунках

Був у мене такий випадок. Пара 17 років разом, уже все одне про одного знають, сваряться, мільйон разів думали про розлучення, але стримують діти й «що люди скажуть». І хтось їм каже: так підіть же до психолога. Починаємо працювати. І в якийсь момент він говорить: як же мене задовбали твої фаршировані перці. Я думав її це образить, а вона раптом відповідає: так я ненавиджу їх робити найбільше в житті, але ти ж їх любиш! З’ясовуємо, що на одному з перших побачень вона приготувала йому перці, а він, щоб не образити, похвалив. І все життя вона з огидою готує йому ці перці, а він з огидою їх їсть, тому що любить свою дружину. Вони ненавиділи не одне одного, а ось ці фаршировані перці. У кожних стосунках є такі умовні «фаршировані перці», про які люди не вміють говорити між собою.

Про проєкт «Холостяк»

Як ми обираємо партнера? Треба зустрітися, прожити якусь емоцію разом. Для того, щоб вибрати, з ким ти хочеш бути, насамперед повинен бути вибір. Повинен бути досвід побачень і проведеного разом часу, щоб зрозуміти як ця людина діє в тій чи іншій ситуації. Для того, щоб прийняти рішення, треба проговорити дуже важливі речі: як ми живемо, як працюємо, як витрачаємо або відпочиваємо. Про здоров’я і про коло спілкування – адже він може бути абсолютно різним. Ось про це проєкт «Холостяк».

Дивіться повне інтерв’ю Андрія Козінчук для кампанії #Сильний на всіх диджитал-майданчиках СТБ:

Video: #Сильний. Психолог Андрій Козінчук: Хто в домі хазяїн – найгірше питання, яке можна поставити Дивіться ексклюзивне інтерв'ю психолога Андрія Козінчука для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни-2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

*#Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, у розподілі ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає чоловік менш мужнім, приймаючи рішення залишитися в декреті з дитиною, звернутися за допомогою до психолога, підтримати кар’єру другої половинки або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорять на ці теми публічно – щоб допомогти в подоланні стереотипів про чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск громадських забобонів.

Кампанія стартувала 17 лютого. Інтерв’ю героїв виходитимуть щодня о 17:00 на діджитал-майданчиках телеканалу СТБ.

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