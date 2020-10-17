Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной. #СильнаЯ поднимает важную тему существующих в обществе стереотипов в адрес женщин, показывает их противоречивость и абсурдность. Одной из героинь цикла интервью стала тележурналист, жена и мама Кристина Решетник.

Кристина Решетник – мама, успешная женщина, тележурналист и супруга ведущего СТБ Григория Решетника. Действительно ли известным семьям обязательно помогают няни, почему Кристина отдала предпочтение семье, а не карьере и с какими стереотипами сталкивалась в свой адрес, – она откровенно рассказала в интервью для кампании #СильнаЯ.

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Какая она – сильная женщина в 21 веке?

Сильная женщина 21 века – это женщина, которая может все. Которая умеет быть мамой, быть успешной женщиной и женой, реализованной, внутренне наполненной и счастливой. Когда ты делаешь мужчину сильнее, даешь ему крылья, определенную уверенность в том, что у него все получится. Хотя, на самом деле, ты руководишь. Мне в этом плане повезло. Потому что Гриша, мой муж Григорий Решетник, кроме того, что известный телеведущий, он еще и настоящий мужчина. Это такое сочетание успешного карьериста, успешного отца и невероятного мужчины. Но надо давать ему развитие и понимание того, что он должен управлять всем, быть ответственным за семью, за жену, за детей и все, что имеет. Так что, я думаю, сила женщины в ее мудрости.

О выборе между семьей и карьерой

Я с 18 лет начала работать в новостной службе одного из телеканалов. И мое решение было судьбоносным, потому что на телеканале я познакомилась с Гришей. С того момента мы 12 лет не расстаемся и уже ждем нашего третьего малыша. Я работала до того, как у нас появился первый сыночек. И у меня даже не было мыслей о том, что я брошу работу. Когда появился ребенок, я помимо каких-то материнских обязанностей взяла на себя часть рабочих вопросов мужа. Он меня называет СЕО не только семьи, но еще и его. Я ему начала помогать с его работой, как менеджер, и как-то так затянулось. Затем второй ребенок, потом вот третий. В принципе, я от этого очень кайфую. Потому что не хотела, чтобы воспитанием наших детей занималась бабушка или няня. Для нас дети ― не преграда. Мы, наоборот, хотим, чтобы они видели, какой жизнью мы живем. Мы везде их берем с собой. С папой на съемках бывают, что им очень нравится.

О жизни без нянь

В социальных сетях очень многое пишут. Первый вопрос, который всегда интересует – «Кто вас фотографирует?». Это просто люди, которые могут проходить. «Да ладно, у вас точно няни там, бабушки, а вы рассказываете». Люди, как бы им не объяснял, все равно уверены, что за нами ездит в путешествия свита нянь. Помогала порой моя мама, бабушка иногда. Но это очень редко. На самом деле никто с нами не живет. И это удивляет людей. Можно совершенно спокойно обходиться без помощи. Конечно, если она есть, не стоит отказываться.

Работа над отношениями – постоянный процесс

Важно иногда с любимым человеком оставаться вдвоем. Пойти в кино или прогуляться в парке. Дети очень быстро вырастают. Они в 18 лет и даже в 15, мне кажется, живут своей жизнью. А с мужем вам надо прожить всю жизнь, если вы действительно любите и дорожите друг другом. У нас есть правило с Гришей. Когда дети ложатся спать, мы 15 минут пьем чай, разговариваем обо всем, что было за день. Это очень нас сближает. И показывает, что мы друг для друга все равно являемся центром вселенной. Детей мы обожаем. Это очень здорово, когда их много. Когда они обнимают, целуют – это несравнимые ощущения и чувства. Но над отношениями нужно постоянно работать. Если забывать друг о друге, это очень быстро может уйти. Сойти на ноль. Поэтому мы часто вырываемся. Иногда я прошу родителей. Они забирают детей. И до карантина мы старались на 2―3 дня уезжать.

О критике и стереотипах в свой адрес

Блогером я себя не считаю, потому что не настолько профессионально занимаюсь этим. Я просто показываю нашу жизнь, как воспитываю детей, делюсь какими-то моментами. Искренне и от души. Людям это нравится. Действительно, у меня аудитория почти 200 000 человек. Я рада, что это моя такая маленькая инстасемья. Они меня очень вдохновляют и поддерживают. Но иногда пишут и негативное. Я это воспринимаю абсолютно здорово. Любые замечания, советы. Часто звучало за последнее время: «Кристина, не думаете ли вы, что, сидя дома с детьми и занимаясь только семьей, очень быстро станете неинтересной своему мужчине?» или, например, «Она же ничего не делает, ничем не занимается. Что же она может там? Чем она интересна, пустышка». Это стереотипные вещи. Не могу всем объяснять, что я счастлива от того, что я мама и жена. Тоже зарабатываю деньги, насколько мне нужно. Внутренне я чувствую, что после рождения третьего ребенка буду готова к каким-то проектам, реализации собственных идей, мыслей.

О проекте «Холостячка»

Сейчас все ждут выхода в эфир «Холостячки». Потому что главная героиня ― эффектная и красивая Ксения Мишина. У нее сложная история. И многие женщины будут ставить себя на ее место. У проекта есть важная социальная миссия – женщины посмотрят и вспомнят о том, что они не должны все успевать и все уметь. Они, в первую очередь, женщины, и тоже хотят быть красивыми, чтобы их приглашали на свидания, чтобы их целовали. Мне кажется, украинским женщинам не хватает романтики.

Полное интервью Кристины Решетник смотрите здесь:

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