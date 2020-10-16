Телеканал СТБ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ, которая поднимает тему существующих в обществе стереотипов в адрес женщин, показывает их противоречивость и абсурдность. Одной из героинь проекта стала известный блогер-миллионник Таня Пренткович. О том, с какими стереотипами она сталкивалась, — читайте подробнее в материале.

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Татьяна Пренткович — одна из самых популярных блогеров Украины. За жизнью молодой амбициозной женщины, мамы, бизнесвумен следит больше миллиона человек. Таня воспитывает сына, успешно руководит несколькими бизнесами, а еще совсем недавно открыла секс-шоп. Да-да! Хрупкая женщина не побоялась осуждающих разговоров, косых взглядов и насмешек и начала развивать такой «нестандартный» бизнес.

«Это еще одна из таких штук, которая меняет стереотипы. Сексом занимаются все, но мало кто об этом говорит. Почему-то все боятся даже этого слова. Родители с детьми об этом не говорят, подростки находят информацию где-то среди своих друзей, сериалов… Я считаю, что важно даже в таком моменте об этом говорить. Поэтому цель нашего бизнеса — изменить впечатление людей о сексе. Мы много говорим именно с сексологом, у нас есть штатный гинеколог и психолог, которые отвечают на вопросы людей. Мы хотим создать такое комьюнити, где людям не будет стыдно», — рассказывает о новом бизнесе Таня Пренткович.

Однако несмотря на успех украинской блогерши, ее часто обвиняют в том, что она слишком мало времени уделяет ребенку, а больше занимается карьерой и развитием бизнеса.

«Я об этом не думала. Я себя за это не ругала. Но мне каждый раз какой-то подписчик напоминал об этом. Собственно, только недавно я поняла, что когда-то я тоже сердилась на тех мам, которые, например, ездили без детей отдыхать», — признается Татьяна.

Подробнее о том, как построить карьеру и найти при этом время на семью, детей и саморазвитие, — смотрите в видео.

Video: #СильнаЯ: Татьяна Пренткович о том, как построить карьеру и быть при этом хорошей мамой Татьяна Пренткович дала интервью для кампании СильнаЯ. Интервью Татьяны Пренткович для проекта Холостячка 2020 на СТБ - смотрите в материале

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