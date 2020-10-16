Телеканал СТБ в рамках промокампанії романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, яка порушує тему поширених у суспільстві стереотипів на адресу жінок, показує їхню суперечливість і абсурдність. Однією з героїнь проєкту стала відома блогерка-мільйонниця Таня Пренткович. Про те, з якими стереотипами вона стикалася, — читайте детальніше в матеріалі.

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Тетяна Пренткович — одна з найпопулярніших блогерок України. За життям молодої і амбітної жінки, мами, бізнесвумен стежить більше мільйона фоловерів. Таня виховує сина, успішно керує кількома бізнесами, а ще нещодавно відкрила секс-шоп. Так-так! Тендітна жінка не побоялась осудливих розмов, косих поглядів та глузувань і почала розвивати такий «нестандартний» бізнес.

«Це ще одна з таких штук, яка змінює стереотипи. Сексом займаються всі, але мало хто про це говорить. Чомусь усі бояться навіть цього слова. Батьки з дітьми про це не говорять, підлітки знаходять інформацію десь серед своїх друзів, серіалів… Я вважаю, що важливо навіть у такому моменті про це говорити. Тому мета нашого бізнесу — змінити враження людей про секс. Ми багато говоримо саме з сексологом, у нас є штатний гінеколог і психолог, які відповідають на питання людей. Ми хочемо створити таке ком’юніті, де людям не буде соромно», — розповідає про новий бізнес Таня Пренткович.

Однак, незважаючи на успіх української блогерки, її часто звинувачують у тому, що вона занадто мало часу приділяє синові, а більше займається кар’єрою і розвитком бізнесу.

“Я про це не думала. Я себе за це не сварила. Але мені кожен раз якийсь підписник нагадував про це. Власне, тільки недавно я зрозуміла, що колись я теж сердилась на тих мам, які, наприклад, їздили без дітей відпочивати», — зізнається Тетяна.

Детальніше про те, як побудувати кар’єру і знайти при цьому час на сім’ю, дітей і саморозвиток, — дивіться у відео.

Video: #СильнаЯ: Тетяна Пренткович про те, як побудувати кар’єру і бути при цьому хорошою мамою Тетяна Пренткович дала інтерв'ю для кампанії СильнаЯ. Інтерв'ю Тетяни Пренткович для проєкту Холостячка 2020 на СТБ - дивіться в матеріалі

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