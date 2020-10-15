СильнаЯ Надя Матвєєва: Про успіх, життя заради дітей і сміливість наважитись на розлучення

Телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ в рамках промокампанії романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною. #СильнаЯ порушує важливу тему поширених у суспільстві стереотипів на адресу жінок, показує їхню суперечливість і абсурдність. Однією з героїнь циклу інтерв’ю стала ведуча проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва.

Надія Матвєєва — відома українська телеведуча, успішна жінка і турботлива мама. Незважаючи на любов тисяч глядачів і більше пів мільйона підписників у Instagram, як і кожна жінка, Надія стикається зі стереотипами і ярликами на свою адресу.

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Чи заважає успіх в особистому житті дівчатам, чи варто зберігати шлюб заради дитини і чи таке страшне розлучення, як про нього говорять, — вона відверто розповіла в інтерв’ю для кампанії #СильнаЯ.

Я сильна

Сильна — це людина, яка несе відповідальність за свої вчинки, розуміє, що світ дуже швидко змінюється, і відповідає на виклики життя. Тобто знає, що може зробити, і робить це. Безумовно, я сильна. Я народилася і жила в проблемній родині. Батько пив, мама була змушена з цим якось упоратися. І я була не тільки свідком цього, але й учасницею. Тобто я з дитинства мала робити щось, щоб вижити. Ще й допомогти батькам. Завдяки цьому характер сформувався сильним. Тобто, вмію виживати. Я просто була змушена стати сильною, і зберегла це.

Про негативне ставлення до «сильної і незалежної»

Традиційне суспільство ― а ми ще не так давно ним були ― сприймає сім’ю як частину суспільства. Сильний чоловік, який заробляє, несе мамонта. Це з давніх часів пішло, так? А жінка — вона берегиня, вона вдома, вона зберігає те, що чоловік приніс. На жаль чи на щастя, життя змінилося. Не завжди чоловік несе мамонта, а жінка зберігає і готує з нього їжу. Обставини змінюються, ми повинні відповідати життю.

«Звірятися зі своїми відчуттями — єдиний шлях»

Кого я, ви, кожна жінка і кожен чоловік повинні задовольнити в житті, щоб поставити собі «п’ять», «молодець»? Тому що Маша, Паша і Наташа сказали, що ви — молодець? Маша, Паша і Наташа сказали «молодець» або «невдаха» і пішли що робити? Займатися своїм життям. Cтавити собі оцінки, звірятися зі своїми відчуттями — це єдиний шлях, на мою думку. Це прекрасна можливість жити за власними законами.

Про розлучення

Я, маючи досвід двох шлюбів і двох розлучень, можу говорити тільки про себе. Зараз думаю, що в той момент не могла вчинити інакше. І коли я розлучилася, вийшла заміж і знову розлучилася. У 35 років я була одружена вдруге, і мені здавалося, що це на все життя. Я вважаю, що не два розлучення пережила у своєму житті, а три. Розлучення батьків ще. Коли виходила заміж, я думала, що це назавжди. Зараз у мене такої немає категорії, що щось у житті назавжди. Мені здається, так не буває. А тоді я вважала, що мені потрібно так старанно вести себе у стосунках, щоб вони були вічними. І тоді я доведу і собі ― тій маленькій дівчинці, яка бачила, як батьки розлучаються, і собі дорослій, що я знаю, як це робити — щоб щасливе життя тривало вічно. Але тепер, коли минув час, я думаю про ті стосунки і про своє життя. Чи шкодую я, що я розлучилася? Ні.

Розставання ― завжди стрес?

Кожне життя — це безліч обставин, і ми можемо вимірювати тільки життям людини тяжкість цього стресу. Для мене ні перше розлучення, ні друге не було таким страшним стресом, як описують деякі жінки. У плані того, що я буду робити далі? Я напевно знала, що я буду робити. І мені здавалося, що моє життя після цього покращиться. Я повертаюся і до розлучення моїх батьків. Так неможливо було жити, були страшні обставини — людина п’є, насильство в сім’ї — мама сприймала розлучення як звільнення. Який це стрес? Навпаки, стрес закінчився, і почалося хоч якесь життя. Якщо є насильство в сім’ї, взагалі в житті, я повинна вибрати шлях, який виведе мене з цього. Тому що я можу померти. Як людина ― психологічно і фізично. Тобто, якщо є тиск, під яким моя особистість руйнується, я вибираю шлях до звільнення. В інших випадках, коли мені сьогодні щось не подобається, він став якийсь не такий, я хочу якихось змін, — треба, мені здається, працювати над собою.

Чи варто зберігати шлюб заради дитини

Боюся давати універсальні поради, бо не знаю, чим вимірювати. Є сім’ї, наприклад, у соціальному проєкті «Один за всіх», коли хочеться просто кричати: йди від нього, це треба припинити, однозначно. А є моменти, коли людина шукає щастя, ― я жінку перш за все маю на увазі. Що стосується мене, я розлучалася, вважаючи, що моїй дитині буде краще, якщо мені буде краще. Коли я виходила з одних стосунків і заходила в інші разом з дитиною, для мене було пріоритетним, щоб вітчим добре ставився до мого сина. Ставити хрест на своєму житті, ось за будь-яких обставин, це такий самий гріх, як бути самозакоханим, робити все тільки для себе.

Про проєкт «Холостячка»

Це відображення сучасного світу. Справді, є жінки, які мають можливість вибирати серед такої кількості чоловіків. Це прекрасна модель, з урахуванням того, яка в нас сильна і красива Холостячка, того, як вибудовувати взаємини за таких обставин. Це буде дуже гаряче, й іноді, я впевнена, глядачі будуть дуже нервувати. Але я хотіла б усім жінкам побажати, щоб ми були добрими до жінки, яка на екрані обиратиме своє кохання і прагнутиме до щастя. Тому що ось саме такої доброти, однієї жінки до іншої, іноді не вистачає

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Повне інтерв’ю Надії Матвєєвої дивіться тут:

Video: #СильнаЯ Надя Матвєєва: Про успіх, життя заради дітей і сміливість наважитись на розлучення Ведуча Надія Матвєєва дала інтерв'ю для проекту СильнаЯ від СТБ. Соціальний діджітальний проект СильнаЯ від СТБ 2020 розвіює стереотипи про жінок

Нагадуємо, що кампанія #СильнаЯ ― це 14 відвертих інтерв’ю, в яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.

Героїнями кампанії стали: ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва, головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей, топмодель і ведуча проєкту «Супер Топмодель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, інфлюенсерки і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук, переможниця шоу «Холостяк», блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, бренд-шефиня, рестораторка і суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, режисерка, сценаристка і ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак, тележурналістка і мама в декреті Христина Решетник, актриса театру і кіно Наталка Денисенко і, звичайно ж, головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина.

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися своїми історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

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