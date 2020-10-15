Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной. #СильнаЯ поднимает важную тему существующих в обществе стереотипов в адрес женщин, показывает их противоречивость и абсурдность. Одной из героинь цикла интервью стала ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева.

Надежда Матвеева – известная украинская телеведущая, успешная женщина и заботливая мама. Несмотря на любовь тысяч зрителей и более полумиллиона подписчиков в Instagram, как и каждая женщина, Надежда сталкивается со стереотипами и ярлыками в свой адрес. Мешает ли успех в личной жизни девушкам, стоит ли сохранять брак ради ребенка и так ли страшен развод, как о нем говорят, ― она откровенно рассказала в интервью для кампании #СильнаЯ.

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Я – сильная

Сильный – это человек, который несет ответственность за свои поступки, понимает, что мир очень быстро меняется, и отвечает на вызовы жизни. То есть, знает, что может сделать, и делает это. Безусловно, я сильная. Я родилась и жила в проблемной семье. Отец пил, мама была вынуждена с этим как-то справиться. И я была не только свидетелем этого, но и участником. То есть я с детства должна была делать что-то, чтобы выжить. Еще и помочь родителям. Таким образом, характер сформировался сильным. То есть, умею выживать. Я просто была вынуждена стать сильной, и сохранила это.

О негативном отношении к «сильной и независимой»

Традиционное общество ― а мы еще не так давно им были ― воспринимает семью как часть общества. Сильный мужчина, который зарабатывает, несет мамонта. Это с давних времен пошло, да? А женщина ― она хранительница, она дома, она сохраняет то, что мужчина принес. К сожалению или к счастью, жизнь изменилась. Не всегда мужчина несет мамонта, а женщина хранит и готовит из него пищу. Обстоятельства меняются, мы должны отвечать жизни.

«Сверяться со своими ощущениями – единственный путь»

Кого я, вы, каждая женщина и каждый мужчина должны удовлетворить в жизни, чтобы поставить себе «пять», «молодец»? Потому что Маша, Паша и Наташа сказали, что вы – молодец? Маша, Паша и Наташа сказали «молодец» или «неудачник» и пошли что делать? Заниматься своей жизнью. Cтавить себе оценки, сверяться со своими ощущениями – это единственный путь, мне кажется. Это прекрасная возможность жить по собственным законам.

О разводе

Я, имея опыт двух браков и двух разводов, могу говорить только о себе. Сейчас думаю, что в тот момент не могла поступить иначе. И когда я разводилась, выходила замуж и вновь разводилась. В 35 лет я была замужем во второй раз, и мне казалось, что это на всю жизнь. Я считаю, что не два развода пережила в своей жизни, а три. Развод родителей еще. Когда выходила замуж, я думала, что это навсегда. Сейчас у меня такой нет категории, что что-то в жизни навсегда. Мне кажется, так не бывает. А тогда я считала, что мне нужно так старательно вести себя в отношениях, чтобы они были вечными; и тогда я докажу и себе ― той маленькой девочке, которая видела, как родители разводятся, и себе взрослой докажу, что я знаю, как это делать – чтобы была счастливая жизнь и длилась вечно. Но теперь, когда прошло время, я думаю о тех отношениях и о своей жизни. Жалею ли я, что я развелась? Нет.

Расставание – всегда стресс?

Каждая жизнь – это множество обстоятельств, и мы можем измерять только жизнью человека тяжесть этого стресса. Для меня ни первый развод, ни второй не был таким страшным стрессом, как описывают некоторые женщины. Вроде того, что я буду делать дальше? Я наверняка знала, что я буду делать. И мне казалось, что моя жизнь после этого улучшится. Я возвращаюсь и к разводу моих родителей. Так невозможно было жить, были страшные обстоятельства – человек пьет, насилие в семье – мама воспринимала развод как освобождение. Какой это стресс? Наоборот, стресс закончился, и началась хоть какая-то жизнь. Если есть насилие в семье, вообще в жизни, я должна выбрать путь, который выведет меня из этого. Потому что я могу умереть. Как человек ― психологически и физически. То есть, если есть давление, под которым моя личность разрушается, я выбираю путь к освобождению. В других случаях, когда мне сегодня что-то не нравится, он стал какой-то не такой, я хочу каких-то изменений, ― надо, мне кажется, работать над собой.

Стоит ли сохранять брак ради ребенка

Боюсь давать универсальные советы, потому что не знаю, чем измерять. Есть семьи, например, в социальном проекте «Один за всех», когда хочется просто кричать: уходи от него, это надо прекратить, однозначно. А есть моменты, когда человек ищет счастья, ― я женщину прежде всего имею в виду. Что касается меня, я расставалась, считая, что моему ребенку будет лучше, если мне будет лучше. Когда я выходила из одних отношений и заходила в другие вместе с ребенком, для меня было приоритетным, чтобы отчим хорошо относился к моему сыну. Ставить крест на своей жизни, вот при любых обстоятельствах, это такой же грех, как быть самовлюбленным, делать все только для себя.

О проекте «Холостячка»

Это отражение современного мира. Действительно, есть женщины, которые имеют возможность выбирать среди такого примерно количества мужчин. Это прекрасная модель, с учетом того, какая у нас сильная и красивая холостячка, того, как выстраивать отношения при таких обстоятельствах. Это будет очень жарко, и иногда, я уверена, зрители будут очень нервничать.

Но я бы хотела всем женщинам пожелать, чтобы мы были добрыми к женщине, которая на экране будет выбирать свою любовь и стремиться к счастью. Потому что вот именно такой доброты, одной женщины к другой, иногда не хватает.

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Полное интервью Надежды Матвеевой смотрите здесь:

Video: #СильнаЯ Надя Матвеева: Об успехе, жизни ради детей и смелости решиться на развод Ведущая Надежда Матвеева дала интервью для проекта СильнаЯ от СТБ. Социальный диджитальный проект СильнаЯ от СТБ 2020 развеивает стереотипы о женщинах

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью наших героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

Напомним, героинями кампании стали: ведущая программы «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева, главный редактор информационной службы телеканала ICTV и ведущая программы «Факты» Елена Фроляк, ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей, топ-модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева, инфлюенсеры и бизнес-вумен Татьяна Пренткович, Алина Френдий и София Стужук, победительница шоу «Холостяк», блогер и бизнес-вумен Даша Квиткова, фитнес-тренер Марина Боржемская, бренд-шеф, ресторатор и судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская, режиссер, сценарист и ведущая проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак, тележурналист и мама в декрете Кристина Решетник, актриса театра и кино Наталка Денисенко и, конечно же, главная героиня романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина.

Интервью кампании #СильнаЯ будут выходить ежедневно до премьеры шоу «Холостячка» на всех диджитал-площадках СТБ.

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