Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной. #СильнаЯ поднимает важную тему существующих в обществе стереотипов в адрес женщин, показывает их противоречивость и абсурдность. Одной из героинь стала именитый режиссер, продюсер и ведущая ток-шоу “О чем молчат женщины” Оксана Байрак.

Фильмы Оксаны Байрак давно стали культовыми, они бьют рекорды по просмотрам и восхищают миллионы зрителей. Как и их создательница Оксана Байрак, которая очень тонко чувствует женскую душу и своим творчеством вывела украинское кино на новый уровень. Успешная, сильная и красивая, она часто сталкивается с хейтом, сплетнями в свой адрес и стереотипами “слишком уверена в себе”, “сильная и независимая”, “что она о себе возомнила”.

Я родилась сильной

Я родилась сильной. Как я говорю, с Инь и Ян, между которым можно поставить знак равенства. Меня воспитывал великолепный гений-папа и красавица-интеллектуалка мама, мне дали великолепное образование. Понимаете, в прекрасной семье, где есть любовь, уважение, ирония, юмор, интеллект невозможно не стать сильной. Если девочке до пяти лет внушить, что она королева, то после пяти лет она в этом убедит весь мир.

О негативном восприятии “сильной и независимой”

Я думаю, что выражение “сильная и независимая” негативный окрас имеет у слабых людей. Потому что так здорово сказать: «Ах, ты задавила мою индивидуальность. Ах, с тобой невозможно, потому что ты сильная, ты независимая». Я, например, говорю: “Так будь сильным”.

О признании

Я в 10 лет написала первый сценарий. В 12 лет сочинила песню о своей первой любви. А свой первый полнометражный фильм сняла на втором курсе. Такого никогда не было, я думаю, в Советском Союзе и в СНГ, и не будет. Нас пригласили на кинофестиваль “Кинотавр”. Это был мой первый кинофестиваль. И вот там я стала почему-то центром внимания. Они не могли себе представить, что девчонка второго курса может снять четкую жанровую комедию. И такие прекрасные актрисы и женщины, как Нонна Мордюкова, Майя Булгакова, Ирина Шевчук, они меня полюбили и признали.

О хейте

Мои недоброжелатели сначала называли мои фильмы “кухонной философией”. Мой фильм “Аврора”, который потряс весь мир, вдруг вызвал негатив у неких представительниц СМИ. Говорили о том, что я коньюктурщица и так далее. Я прошла через многое. Вы знаете, как говорила Коко Шанель: “Мне все равно, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.” Но мне было, есть и будет важным, что обо мне думает мой зритель, и что обо мне думает моя страна.

Пишут, что вся я — продукт пластической хирургии. Все, что у меня есть, — это не мое. Хотя честно заявляю о том, что я сделала только нос. Единственное, с чем не могут поспорить — с моим интеллектом. Поэтому лезут в мою личную жизнь — она развелась, не развелась, она лесбиянка, причем активная. Писали, что я переехала жить в Россию. Почему я должна куда-то иммигрировать? Моя душа болеет за каждого гражданина Украины. И я говорю о том, что я рождена в этой стране и я рождена для нее.

Я не могу злиться на мир, потому я человек абсолютной доброты, это правда. Я проповедую добро, любовь, проповедую надежду. Каждый из моих фильмов, это глоток уверенности в жизни.

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Об эйджизме

Я всегда повторяю слова моей гениальной мамы, которая в 40 или 45 лет сказала, подойдя к зеркалу: “С этой минуты я женщина вне возраста”. И когда ты несешь такую позицию в себе и даришь себя тем, кто тебя окружает, то понимание возраста как бы отпадает само по себе. Поэтому мы, женщины, все так должны себя нести.

И опять-таки то, что мы слышим вокруг: “Боже, она же уже старушка, а надевает мини, или заплетает косички” и тому подобное. Я говорю, что это все наше видение себя. Самое главное, чтобы это не было смешным.

Почему хейтят?

Это абсолютная зависть, я вам серьезно говорю, поверьте мне. Это зависть, потому что “я не могу быть таким”, “я не могу сделать это”, “мне это не дано”. И самое ужасное, что может быть — это вытащить все свои гадостные чувства, и отдавать их кому-то, облить грязью. Это все ниже плинтуса, понимаете?

Как реагировать на ярлыки

Вообще не нужно на этом зацикливаться. Вы индивидуум. Каждый из нас индивидуум. Каждый из нас видит мир так, как он видит. Он рожден для того, чтобы что-то привнести в этот мир. И каждый снимает свое кино. Я сейчас говорю о жизни. Самое страшное — потерять свою индивидуальность. Для меня, по крайней мере. Я не соответствую никаким рамкам.

Женщины — птицы феникс

Я хочу донести до каждой женщины, что она сильная, сильная в любви, в своей женской состоятельности. Мы, женщины, с сумасшедшими космическими силами. Мы — птицы феникс, по большому счету.

Полное интервью Оксаны Байрак смотрите здесь:

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью наших героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

Напомним, героинями кампании стали: ведущая программы «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева, главный редактор информационной службы телеканала ICTV и ведущая программы «Факты» Елена Фроляк, ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей, топ-модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева, инфлюэнсеры и бизнес-вумен Татьяна Пренткович, Алина Френдий и София Стужук, победительница шоу «Холостяк», блогер и бизнес-вумен Даша Квиткова, фитнес-тренер Марина Боржемская, бренд-шеф, ресторатор и судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская, режиссер, сценарист и ведущая проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак, тележурналист и мама в декрете Кристина Решетник, актриса театра и кино Наталка Денисенко и, конечно же, главная героиня романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина.

Интервью кампании #СильнаЯ будут выходить ежедневно до премьеры шоу «Холостячка» на всех диджитал площадках СТБ.

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