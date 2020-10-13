Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка», премьера которого состоится уже 23 октября в 19:00. Одной из ее героинь стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» прекрасная Наталка Денисенко. Востребованная и успешная, внимательная мама и любящая жена.

Говорят, что нет хуже пары, чем два актера. Но так ли это на самом деле? Неужели в такой семье происходит постоянная конкуренция и борьба за статус «звезды»? Как распределяются роли?

«В актерских семьях может быть конкуренция. Но у меня другая позиция – я снимаюсь в свое удовольствие. Не гонюсь за ролями и не пытаюсь быть лучшей и суперуспешной. Мне, конечно, хочется признания, но это не главная цель. Андрею же важен конечный результат, какой продукт получится. Мне важен сам процесс», — делится Наталка тонкостями жизни актерской пары.

Актриса считает, что ей очень повезло с мужем, поскольку у него нет зависти и почти нет ревности:

«Хотя я переживала поначалу, что как Андрей влюбился в меня и расстался с женой, так и в другую он может влюбиться. Но спустя время, когда мы прошли разные периоды в жизни, я поняла, что это только про любовь к себе. Если ты не уверена в своем мужчине, то значит, ты не уверена в себе».

Красивым девушкам везет в жизни – так ли у актрис? Наталка не скрывает, что ее внешность ей помогала, поскольку она училась на ведущую телевидения. Но в то же время постоянно замечала неоднозначные взгляды и стереотипы в свою сторону.

Больше по теме: #СильнаЯ: Наталка Денисенко о Холостячке Ксении Мишиной

«Обычно я играю роли соблазнительниц, ярких веселых девушек и любовниц. Не знаю, почему продюсеры видят во мне таких героинь, поскольку это полная моя противоположность. Но я понимаю, что это просто стереотип типажа. В то же время, многие в реальной жизни меня воспринимают такой же. Когда я иду в секси-наряде по площадке, я понимаю, что смотрят на мою героиню, а не на меня. Однажды у Андрея был очень насыщенный съемочный период, много ночных смен, и я ему готовила еду дома. Когда на площадке он сказал, что это все сделала я, группа была в шоке! Не могли поверить, что дома готовлю я, а не просто домработница», — делится Наталка.

Главное, как мы себя воспринимаем и позиционируем. Ведь всегда нужно уметь за себя постоять и очертить границы дозволенного.

«В своих социальных сетях я пишу про сексуальное воспитание детей, поскольку считаю, что именно из-за незнания у людей появляются комплексы. Когда-то в детстве меня встретил маньяк, от которого я смогла убежать. Но я даже боялась об этом рассказать родителям, поскольку никто не говорил со мной на эту тему и что это неправильно и ненормально – если тебя трогает взрослый дядя. Нужно не позволять к себе прикасаться, если тебе это не нравится. Сейчас я сына Андрюшу учу озвучивать свои чувства. Если тебе не нравится, что твое тело трогают, говори об этом».

Смотрите полное интервью:

Video: #СильнаЯ: Наталка Денисенко о конкуренции в семье, стереотипах внешности и детской травме Актриса Наталка Денисенко дала интервью для проекта СильнаЯ от СТБ. Социальный диджитальный проект СильнаЯ от СТБ 2020 развеивает стереотипы о женщинах

Читайте нас также в Viber и Telegram