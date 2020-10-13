СильнаЯ: Наталка Денисенко про конкуренцію в родині, стереотипи зовнішності і дитячі травми

Телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ в рамках промокампанії романтичного реаліті «Холостячка», прем’єра якого відбудеться вже 23 жовтня о 19.00. Однією з героїнь стала актриса театру і кіно, зірка серіалу «Кріпосна» прекрасна Наталка Денисенко. Затребувана і успішна, уважна мама і любляча дружина.

Кажуть, що немає гірше пари, ніж два актори. Але чи так це насправді? Невже в сім’ї відбувається постійна конкуренція і боротьба за статус «зірки»? Як розподіляються ролі?

«В акторських сім’ях може бути конкуренція. Але у мене інша позиція — я знімаюся в своє задоволення. Не женуся за ролями і не намагаюся бути кращою і суперуспішною. Мені, звичайно, хочеться визнання, але це не головна мета. Андрію важливий кінцевий результат, який продукт вийде. Мені важливий сам процес», — ділиться Наталка тонкощами життя акторської пари.

Акторка вважає, що їй дуже пощастило з чоловіком, бо в нього немає заздрості і майже немає ревнощів:

«Хоча я переживала спочатку, що як Андрій закохався в мене і розлучився з дружиною, так і в іншу він може закохатися. Але через деякий час, коли ми пройшли різні періоди в житті, я зрозуміла, що це тільки про любов до себе. Якщо ти не впевнена в своєму чоловікові, то значить, ти не впевнена в собі».

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Красивим дівчатам щастить у житті — чи так у актрис? Наталка не приховує, що її зовнішність їй допомагала, оскільки вона вчилася на ведучу телебачення. Але водночас постійно спостерігала неоднозначні погляди і стереотипи в свій бік.

«Зазвичай я граю ролі спокусниць, яскравих веселих дівчат і коханок. Не знаю, чому продюсери бачать у мені таких героїнь, оскільки це повна моя протилежність. Але я розумію, що це просто стереотип типажу. У той же час, багато людей у реальному житті мене сприймають такою ж. Коли я йду в сексі-вбранні по майданчику, я розумію, що дивляться на мою героїню, а не на мене. Одного разу в Андрія був дуже насичений знімальний період, багато нічних змін, і я йому готувала їжу вдома. Коли на майданчику він сказав, що це все зробила я, група була в шоці! Не могли повірити, що вдома готую я, а не просто хатня робітниця», — ділиться Наталка.

Головне, як ми себе сприймаємо і позиціонуємо. Адже завжди потрібно вміти за себе постояти і окреслити межі дозволеного.

«У своїх соціальних мережах я пишу про сексуальне виховання дітей, бо вважаю, що саме через незнання в людей з’являються комплекси. Колись у дитинстві мене зустрів маніяк, від якого я змогла втекти. Але я навіть боялася про це розповісти батькам, оскільки ніхто не говорив зі мною на цю тему і що це неправильно і ненормально — якщо тебе чіпає дорослий дядько. Потрібно не дозволяти до себе торкатися, якщо тобі це не подобається. Зараз я сина Андрійка вчу озвучувати свої почуття. Якщо тобі не подобається, що твоє тіло чіпають, говори про це ».

Дивіться повне інтерв’ю:

Video: #СильнаЯ: Наталка Денисенко про конкуренцію в родині, стереотипи зовнішності і дитячі травми Акторка Наталка Денисенко дала інтерв'ю для проекту СильнаЯ від СТБ. Соціальний діджітальний проект СильнаЯ від СТБ 2020 розвіює стереотипи про жінок

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