Телеканал СТБ в рамках промо романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною запустив важливу соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ. Разом з 14 героїнями проєкту своєю історією поділилася і Наталка Денисенко — відома акторка. На її рахунку є спільні роботи з Ксенією Мішиною, зокрема легендарна драма «Кріпосна». У житті дівчата ― справжні подруги. Тож звернення Наталки до Холостячки було дуже емоційним і відвертим.

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Уже 23 жовтня на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана осіння прем’єра — проєкт «Холостячка». Головна героїня — Ксенія Мішина — обиратиме серцем і будуватиме стосунки, щоб зустріти справжнє кохання. Її близька подруга Наталка Денисенко розповіла у своєму інтерв’ю для кампанії #СильнаЯ, як відреагувала на новину, що Мішина стала першою і головною Холостячкою України:

«Боже, я була дуже щаслива. Тому що Ксюша ― дуже особлива жінка. І якби я була чоловіком, я б гори звернула, щоб вона була зі мною. Тому що вона красотка, вона сексі, вона дуже весела, вона смішна. Від неї реально неможливо просто відвести погляду. У неї така зовнішність, що навіть я в неї закохана. Я дуже була щаслива і я так вірю, що вона знайде достойного чоловіка. Дуже сподіваюся, прям тримаю пальчики», — зізналася Наталка.

Знайомство з достойними чоловіками відбудеться зовсім скоро. Учасники готові вражати і підкорювати Ксенію Мішину. Не пропустіть у п’ятницю, 23 жовтня, 1 випуск проєкту «Холостячка» на телеканалі СТБ!

Video: #СильнаЯ: Наталка Денисенко про Холостячку Ксенію Мішину Наталка Денисенко прокоментувала проект Холостячка на СТБ 2020. Що Наталка Денисенко думає про Холостячку Ксенію Мішину 2020 року - читайте в матеріалі

Інтерв’ю кампанії #СильнаЯ виходитимуть щодня до прем’єри шоу «Холостячка» на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

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