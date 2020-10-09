СильнаЯ: Марина Боржемська про проєкт «Холостячка», Ксенію Мішину і чоловіків

У рамках промо романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною телеканал СТБ запускає відповідальну і актуальну соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ. 14 неймовірно талановитий, успішних і самодостатніх жінок будуть розвіювати стереотипи, які приписує їм суспільство. #СильнаЯ — не просто ряд інтерв’ю. Це справжній виклик і заклик до всіх жінок повірити в себе і відкинути безглузді ярлики.

Незамінна тренерка проєкту «Зважені та щасливі», турботлива мама двох дітей — Марина Боржемська — стала героїнею кампанії #СильнаЯ. У своєму інтерв’ю вона спростувала всі стереотипи про те, що саме завдяки колишньому чоловікові потрапила на телебачення.

Всім відомо, як професійно і ретельно Марина тренувала і приводила до перемоги своїх підопічних учасників. Завдяки цьому вона змогла досягти здорової і чесної конкуренції на проєкті.

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В інтерв’ю тренерка поділилася своєю думкою про майбутній проєкт «Холостячка», який стартує вже 23 жовтня:

«Проєкт «Холостячка» — це дуже крутий експеримент. Тут якраз жінка може на власному прикладі розбивати всі ті шаблони і всі ці стереотипи. І вона точно так само хоче кохати, вона точно так само хоче, щоб із нею був самодостатній чоловік, упевнений у собі. Щоб він її сприймав такою, яка вона є».

Також Марина Боржемська розповіла про свої враження від спілкування з головною героїнею реаліті ― Ксенією Мішиною:

«Вона просто нереальна красуня, розумничка. І вона самодостатня. Але водночас я розумію, що чоловіки бояться таких жінок. Тому що поряд з ними чоловікові потрібно бути таким, як і вона. І йому необхідно буде приймати її роботу. Йому необхідно буде змиритися з тим, що її обійматиме інший чоловік на знімальному майданчику… Але при цьому цей чоловік повинен знати, що він єдиний у її житті».

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися своїми історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю наших героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

Інтерв’ю кампанії #СильнаЯ виходитимуть щодня до прем’єри шоу «Холостячка» на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

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