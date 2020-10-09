В рамках промо романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной телеканал СТБ запускает ответственную и актуальную социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ. 14 невероятно талантливый, успешных и самодостаточных женщин будут развеивать стереотипы, которые приписывает им общество. #СильнаЯ — не просто ряд интервью. Это настоящий вызов и призыв ко всем женщинам поверить в себя и отбросить глупые ярлыки.

Незаменимая тренер проекта «Зважені та щасливі», заботливая мама двоих детей — Марина Боржемская — стала героиней кампании #СильнаЯ. В своем интервью она опровергла все стереотипы о том, что именно благодаря бывшему мужу попала на телевидение.

Всем известно, насколько профессионально и усердно Марина тренировала и приводила к победе своих подопечных участников. Благодаря этому она смогла добиться здоровой и честной конкуренции на проекте.

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В интервью тренер поделилась своим мнением о грядущем проекте «Холостячка», который стартует уже 23 октября:

«Проект «Холостячка» — это очень крутой эксперимент. Здесь как раз женщина может на собственном примере разбивать все те шаблоны и все эти стереотипы. И она точно так же хочет любить, она точно так же хочет, чтобы с ней был самодостаточный мужчина, уверенный в себе. Чтобы он ее воспринимал такой, какая она есть».

Также Марина Боржемская рассказала о своих впечатлениях от общения с главной героиней реалити — Ксенией Мишиной:

«Она просто нереальная красотка, умничка. И она такая самодостаточная. Но в то же время я понимаю, что мужчины боятся таких женщин. Потому что рядом с ними мужчине нужно тоже быть, как и она. Ему необходимо будет принимать ее работу. Ему необходимо будет смириться с тем, что ее будет обнимать другой мужчина на съемочной площадке… Но при этом этот мужчина должен знать, что он единственный в ее жизни».

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью наших героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

Интервью кампании #СильнаЯ будут выходить ежедневно до премьеры шоу «Холостячка» на всех диджитал-площадках СТБ.

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