Телеканал СТБ в рамках промо романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной запустил важную социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ. Наряду с 14 героинями проекта своей историей поделилась и Наталка Денисенко — известная актриса. На ее счету есть совместные работы с Ксенией Мишиной, в частности легендарная драма «Крепостная». В жизни девушки ― настоящие подруги. Поэтому обращение Наталки к Холостячке вышло очень эмоциональным и откровенным.

Больше по теме: #СильнаЯ: Марина Боржемская о проекте «Холостячка», Ксении Мишиной и мужчинах

Уже 23 октября на телеканале СТБ состоится долгожданная осенняя премьера — проект «Холостячка». Главная героиня — Ксения Мишина — будет выбирать сердцем и строить отношения, чтобы встретить настоящую любовь. Ее близкая подруга Наталка Денисенко рассказала в своем интервью для кампании #СильнаЯ, как отреагировала на новость, что Мишина стала первой и главной Холостячкой Украины:

«Боже, я была очень счастлива. Потому что Ксюша ― очень особенная женщина. И если бы я была мужчиной, я бы горы свернула, чтобы она была со мной. Потому что она красотка, она секси, она очень веселая, она смешная. От нее реально невозможно просто отвести взгляд. У нее такая внешность, что даже я в нее влюблена. Я очень была счастлива и я так верю, что она найдет достойного мужчину. Очень надеюсь, прям держу пальчики», — призналась Наталка.

Знакомство с достойными мужчинами состоится совсем скоро. Участники готовы удивлять и покорять сердце Ксении Мишиной. Не пропустите в пятницу, 23 октября, 1 выпуск проекта «Холостячка» на телеканале СТБ!

Video: #СильнаЯ: Наталка Денисенко о Холостячке Ксении Мишиной Наталка Денисенко прокомментировала проект Холостячка на СТБ 2020. Что Наталка Денисенко думает о Холостячке Ксении Мишиной 2020 - читайте в материале

Интервью кампании #СильнаЯ будут выходить ежедневно до премьеры шоу «Холостячка» на всех диджитал-площадках СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram