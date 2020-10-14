СильнаЯ Оксана Байрак: Я жінка поза віком

Телеканал СТБ запустив соціальну діджитальну кампанію #СильнаЯ в рамках промокампанії романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною. #СильнаЯ порушує важливу тему існуючих у суспільстві стереотипів на адресу жінок, показує їхню суперечливість і абсурдність. Однією з героїнь стала іменита режисерка, продюсерка і ведуча ток-шоу «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак.

Фільми Оксани Байрак давно стали культовими, вони б’ють рекорди за переглядами і захоплюють мільйони глядачів. Як і їхня авторка Оксана Байрак, яка дуже тонко відчуває жіночу душу і своєю творчістю вивела українське кіно на новий рівень. Успішна, сильна і красива, вона часто стикається з хейтом, плітками на свою адресу і стереотипами “занадто впевнена в собі”, “сильна і незалежна”, “що вона про себе думає”.

Я народилася сильною

Я народилася сильною. Як я кажу, з Інь і Ян, між якими можна поставити знак рівності. Мене виховували чудовий геній-тато і красуня-інтелектуалка мама, мені дали чудову освіту. Розумієте, в чудовій родині, де є любов, повага, іронія, гумор, інтелект неможливо не стати сильною. Якщо дівчинку до п’яти років запевнити, що вона королева, то після п’яти років вона в цьому переконає весь світ.

Про негативне сприйняття “сильної і незалежної”

Я думаю, що вираз “сильна і незалежна” негативний окрас має для слабких людей. Тому що так добре сказати: «Ах, ти задавила мою індивідуальність. Ах, з тобою неможливо, тому що ти сильна, ти незалежна». Я, наприклад, кажу: «Будь сильною».

Про визнання

Я в 10 років написала перший сценарій. У 12 років написала пісню про своє перше кохання. А свій перший повнометражний фільм зняла на другому курсі. Такого ніколи не було, я думаю, в Радянському Союзі і в СНД, і не буде. Нас запросили на кінофестиваль “Кінотавр”. Це був мій перший кінофестиваль. І ось там я стала чомусь центром уваги. Вони не могли собі уявити, що дівчина другого курсу може зняти чітку жанрову комедію. І такі прекрасні актриси і жінки, як Нонна Мордюкова, Майя Булгакова, Ірина Шевчук, вони мене полюбили і визнали.

Про хейт

Мої недоброзичливці спочатку називали мої фільми “кухонною філософією”. Мій фільм “Аврора”, який сколихнув увесь світ, раптом викликав негатив у деяких представниць ЗМІ. Говорили про те, що я коньюнктурщиця і так далі. Я пройшла через багато. Ви знаєте, як говорила Коко Шанель: “Мені все одно, що ви про мене думаєте. Я про вас не думаю взагалі.” Але мені було, є і буде важливим, що про мене думає мій глядач і що про мене думає моя країна.

Пишуть, що вся я — продукт пластичної хірургії. Все, що у мене є, — це не моє. Хоча чесно заявляю про те, що я зробила тільки ніс. Єдине, з чим не можуть посперечатися — з моїм інтелектом. Тому лізуть в моє особисте життя — вона розлучилася, не розлучилася, вона лесбіянка, причому активна. Писали, що я переїхала жити до Росії. Чому я повинна кудись іммігрувати? Моя душа вболіває за кожного громадянина України. І я говорю про те, що я народжена в цій країні і я народжена для неї.

Я не можу сердитися на світ, тому я людина абсолютної доброти, це правда. Я проповідую добро, любов, проповідую надію. Кожен з моїх фільмів — це ковток упевненості в житті.

Про ейджизм

Я завжди повторюю слова моєї геніальної мами, яка в 40 або 45 років сказала, підійшовши до дзеркала: «З цієї хвилини я жінка поза віком». І коли ти несеш таку позицію в собі, і даруєш себе тим, хто тебе оточує, то розуміння віку наче відпадає само собою. Тому ми, жінки, всі так повинні себе нести.

І знову-таки те, що ми чуємо навколо: “Боже, вона ж уже старенька, а надягає міні, або заплітає кіски” тощо. Я кажу, що це все наше бачення себе. Найголовніше, щоб це не було смішним.

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Чому хейтять?

Це абсолютна заздрість, я вам серйозно кажу, повірте мені. Це заздрість, тому що “я не можу бути такою”, “я не можу зробити це”, “мені це не дано”. І найжахливіше, що може бути — це витягнути всі свої гидкі почуття, і віддавати їх комусь, облити брудом. Це все нижче плінтуса, розумієте?

Як реагувати на ярлики

Взагалі не потрібно на цьому зациклюватися. Ви індивідуум. Кожен з нас індивідуум. Кожен з нас бачить світ так, як він бачить. Він народжений для того, щоб щось привнести в цей світ. І кожен знімає своє кіно. Я зараз говорю про життя. Найстрашніше втратити свою індивідуальність. Для мене принаймні. Я не відповідаю ніяким рамкам.

Жінки — птахи фенікс

Я хочу донести до кожної жінки, що вона сильна, сильна в любові, в своїй жіночій спроможності. Ми, жінки, з божевільними космічними силами. Ми — птахи фенікс, великою мірою.

Повне інтерв’ю Оксани Байрак дивіться тут:

Нагадуємо, що кампанія #СильнаЯ ― це 14 відвертих інтерв’ю, в яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.

Героїнями кампанії стали: ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва, головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей, топмодель і ведуча проєкту «Супер Топмодель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, інфлюенсерки і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук, переможниця шоу «Холостяк», блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, бренд-шефиня, рестораторка і суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, режисерка, сценаристка і ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак, тележурналістка і мама в декреті Христина Решетник, актриса театру і кіно Наталка Денисенко і, звичайно ж, головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина.

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися своїми історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

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