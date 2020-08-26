17 випуск
23.12.2020 | Сезон 1
Як правильно підійти до процедури усиновлення? І що робити, щоб малюк був щасливий?
Оксана Байрак про проєкт «Про що мовчать жінки»
Під час кожного випуску Оксана не тільки вислухає і дасть пораду героям, а й поділиться особистим життєвим досвідом
Чи варто пробачати зраду?
Редакція STB.UA продовжує висвітлювати найактуальніші теми. Чи варто пробачати зраду?
Новини проєкту
Про проєкт
У студії ток-шоу «Про що мовчать жінки» знаменита режисерка і телеведуча відверто говоритиме з героїнями на всі хвилюючі, спірні та найскладніші теми: пластична хірургія, бодіпозитив, чайлдфрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія і багато інших інтимних проблем. Оксана Байрак готова не лише відверто розмовляти з кожною жінкою, а й дати «протверезну», жорстку, але справедливу пораду. Тому спільно з ведучою в студії всі «за» і «проти» обговорюватимуть експерти. Крім того у кожній програмі ведуча обіцяє ділитися подробицями зі свого життя, які до цього не чув ніхто.