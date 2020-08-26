Проєкти
Україна має талант
Україна має талант
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
Всі проєкти
ru
Про що мовчать жінки
17 випуск
17 випуск
23.12.2020 | Сезон 1
Як правильно підійти до процедури усиновлення? І що робити, щоб малюк був щасливий?
Дивіться тут
Оксана Байрак про проєкт «Про що мовчать жінки»
Оксана Байрак про проєкт «Про що мовчать жінки»
Під час кожного випуску Оксана не тільки вислухає і дасть пораду героям, а й поділиться особистим життєвим досвідом
Читайте тут
Чи варто пробачати зраду?
Чи варто пробачати зраду?
Редакція STB.UA продовжує висвітлювати найактуальніші теми. Чи варто пробачати зраду?
Читайте тут
Бодипозитив — право чи лінь?
Бодипозитив — право чи лінь?
У світлі актуальних подій і руху за природну красу пропонуємо вам дізнатися більше про бодипозитив
Читайте тут
Нові випуски
Про що мовчать жінки: дивитись онлайн шоу Оксани Байрак
Про що мовчать жінки

Про що мовчать жінки – випуск 18 від 25.12.2020

 Про що мовчать жінки: дивитись онлайн шоу Оксани Байрак
Про що мовчать жінки

Про що мовчать жінки – випуск 17 від 23.12.2020

 Про що мовчать жінки: дивитись онлайн шоу Оксани Байрак
Про що мовчать жінки

Про що мовчать жінки – випуск 16 від 18.12.2020

 Про що мовчать жінки: дивитись онлайн шоу Оксани Байрак
Про що мовчать жінки

Про що мовчать жінки – випуск 15 від 16.12.2020

 Про що мовчать жінки: дивитись онлайн шоу Оксани Байрак
Про що мовчать жінки

Про що мовчать жінки – випуск 14 від 09.12.2020

 Про що мовчать жінки: дивитись онлайн шоу Оксани Байрак
Про що мовчать жінки

Про що мовчать жінки – випуск 13 від 02.12.2020
Новини проєкту
Про що мовчать жінки: дивитись онлайн шоу Оксани Байрак
Про що мовчать жінки

«Про що мовчать жінки» випуск 18: Що робити, якщо ти стала жертвою насильства?

 о чем молчат женщины
Про що мовчать жінки

«Про що мовчать жінки» 17 випуск: Що потрібно знати перед усиновленням дитини

 Про що мовчать жінки: дивитись онлайн шоу Оксани Байрак
Про що мовчать жінки

«Про що мовчать жінки» випуск 17: Чи варто ставати прийомними батьками?

 Про що мовчать жінки: дивитись онлайн шоу Оксани Байрак
Про що мовчать жінки

Справа не у фригідності: вперше за всю історію шоу героїня подала на розлучення в 16 випуску «Про що мовчать жінки»
Про проєкт
У студії ток-шоу «Про що мовчать жінки» знаменита режисерка і телеведуча відверто говоритиме з героїнями на всі хвилюючі, спірні та найскладніші теми: пластична хірургія, бодіпозитив, чайлдфрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія і багато інших інтимних проблем. Оксана Байрак готова не лише відверто розмовляти з кожною жінкою, а й дати «протверезну», жорстку, але справедливу пораду. Тому спільно з ведучою в студії всі «за» і «проти» обговорюватимуть експерти. Крім того у кожній програмі ведуча обіцяє ділитися подробицями зі свого життя, які до цього не чув ніхто.
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати