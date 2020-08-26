Про проєкт

У студії ток-шоу «Про що мовчать жінки» знаменита режисерка і телеведуча відверто говоритиме з героїнями на всі хвилюючі, спірні та найскладніші теми: пластична хірургія, бодіпозитив, чайлдфрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія і багато інших інтимних проблем. Оксана Байрак готова не лише відверто розмовляти з кожною жінкою, а й дати «протверезну», жорстку, але справедливу пораду. Тому спільно з ведучою в студії всі «за» і «проти» обговорюватимуть експерти. Крім того у кожній програмі ведуча обіцяє ділитися подробицями зі свого життя, які до цього не чув ніхто.