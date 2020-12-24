Завтра, 25 грудня, о 23:50 в ефірі телеканалу СТБ вийде 18 випуск ток-шоу «Про що мовчать жінки» з незмінною ведучою Оксаною Байрак. У студії порушать питання про зґвалтування і пережиті аб’юзивні досвіди.

Що робити, якщо ти стала жертвою насильства? Зараз багато хто голосно заявляє про те, що пережив аб’юзивний досвід. Та що трапляється відразу після того, як ця правда розкрита? Чи справді з душі спадає камінь і можна перегорнути сторінку? Героїня програми зіткнулася з болючим досвідом і мусить ухвалити рішення: чи готова вона офіційно заявити на свого кривдника? Але тоді доведеться зізнатися всім навколо про те, що він робив, зіткнутися з новим витком його агресії. Або ж справедливість завжди має торжествувати і без крапки в цій історії ніколи не буде можливості почати нові стосунки? У студії психологи, юристи і люди з особистими історіями поділяться досвідом і допоможуть героїні ухвалити не емоційне, а виважене рішення, яке справді змінить її життя на краще.

Не пропустіть уже завтра, 25 грудня, о 23:50 на телеканалі СТБ 18 випуск проєкту «Про що мовчать жінки»!

Більше на тему: Справа не у фригідності: вперше за всю історію шоу героїня подала на розлучення в 16 випуску «Про що мовчать жінки»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ