Що робити, якщо фригідність заводить сім’ю в глухий кут? Подавати на розлучення чи звернутися до професіоналів? Чи справа зовсім не в сексуальному потязі? Чому в студії проєкту героїня вирішила розлучитися? І що сталося в 16 випуску програми «Про що мовчать жінки» на чолі з Оксаною Байрак?

Героїнею нового випуску шоу «Про що мовчать жінки» стала Наталія. Їй 36 років, 15 із яких вона живе в шлюбі і виховує трьох дітей: двох синів і доньку. Та є одна проблема ― вона не хоче сексу зі своїм чоловіком. Усі знайомі і подруги в колі героїні хваляться про те, яким яскравим і насиченим сексуальним життям вони живуть. А ось Наталя тим часом просто мовчки допиває каву.

У 36 років вона ніколи не переживала оргазму і не відчувала сексуального потягу до свого чоловіка. Наталя кохає його, але секс став для них обов’язком, а не коханням. А чоловік ― радше другом, ніж коханцем. Жінка працює кухарем. Вона розумна і красива, але досі не розуміє ― що з нею не так?

Через проблеми в ліжку подружжя думає подавати на розлучення, але не може цього зробити через дітей. Експерти програми порадили звернутися до парного психотерапевта, адже виявилося, що на початку стосунків Наталя все ж відчувала радість від занять коханням. Оскільки з роками ця пристрасть ущухла, виувата не Наталя, а обоє: і чоловік, і вона. І тут не у фригідності справа, а в головах у героїні та її чоловіка.

Експерти зауважили, що можна бути здоровою, щасливою і повноцінною людиною, будучи фригідною і не займаючись сексом ніколи. Та як виявилося, всьому провиною не фригідність, а чоловік героїні! Він не робить її щасливою, не допомагає фінансово і не виявляє знаків уваги до неї. Наприкінці програми Оксана Байрак поставила питання ребром: чи хоче Наталія залишатися в цьому шлюбі? Вона відповіла, що готова змінювати своє життя! Героїня підготується до розставання, адже хоче піти від нелюбого чоловіка.

Ведуча програми вперше за всю історію проєкту змінила запитання для того, щоб кожна жінка задумалася, чи може вона бути щасливою, коли не відчуває щастя в шлюбі, коли їй зраджують і не ставлять ні в що? Адже героїня 16 випуску програми відповіла на це запитання коротко ― ні!

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