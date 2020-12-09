Героїня нового випуску проєкту «Про що мовчать жінки» — любляча мати. Однак вона і її дитина бачать щастя по-різному. Оленин син — гей. Він дуже хоче, щоб найближча йому людина заявила про це відкрито. Сама Олена не знає, як реагувати на цю новину. Тому по допомогу прийшла до Оксани Байрак та експертів студії «Про що мовчать жінки».

«Ми з сином ніколи на цю тему не розмовляли. Він, мабуть, боявся почати цю розмову. А я не була впевнена, що це правда. Я п’ять років знаю про його орієнтацію, але мовчу. Він уже почав жити з хлопцем. І я прямо в нього запитала: ви разом? Коли почула відповідь “так”, стан був моторошним. Про орієнтацію сина знають багато хто і реагують із розумінням. Крім родичів колишнього чоловіка, адже вони доволі консервативні», — зізналася Олена.

Син Олени Діма поїхав з України. Вони мало спілкуються, адже ця недомовленість про орієнтацію дається взнаки. Та нещодавно Дмитро звернувся з проханням прийняти його позицію. Зараз Олені необхідно зрозуміти, як далі жити з цим і чи варто розповідати всім, що її син гей?

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Психологи зазначили, що практично всі батьки сприймають цю новину в стресі. Часто навіть ображаються і не приймають дитину. Та корінь цієї проблеми ― у звичаї суспільства лізти в чуже життя, обговорювати і осуджувати. Задумайтесь, як часто навіть малознайомі сусіди мимохідь запитують: «Ну, як там діти?».

Як батькам дітей з нетрадиційною орієнтацією поводитися в суспільстві?

Не підтримувати тему осуду ЛГБТ-представників.

Не вступати в конфлікти з ярими ненависниками такої спільноти.

Не дозволяти обговорювати і не брати участі в обговоренні орієнтації сина або дочки.

Психологи, активісти і представники ЛГБТ-спільноти зазначили, що змінити або «лікувати» від гомосексуалізму неможливо. Адже з самого спочатку людина народжується з певними вподобаннями. Виходячи з цього варто відрізняти сексуальну поведінку і сексуальні вподобання. Останній аспект змінити або зламати не можна. Адже це психологічні і психічні основи, закладені в людині.

Наприкінці випуску Олена твердо вирішила прийняти позицію сина. Хоча в глибині душі давно зрозуміла його і не осуджувала.

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