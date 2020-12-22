Завтра, 23 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 17 випуск ток-шоу «Про що мовчать жінки» з незмінною ведучою Оксаною Байрак. У студії підніметься питання про доречність усиновлення, якщо у жінки немає можливості завагітніти.

Народити не можу усиновити — де поставити кому? В гості до Оксани Байрак на ток-шоу «Про що мовчать жінки» прийде героїня, яка більше за все на світі мріє про дитину. Але, на жаль, після тривалих лікувань і обстежень вердикт лікарів однозначний, і народити вона не зможе. З чоловіком вони готові розглянути усиновлення, але навколо величезна кількість історій про дітей, яких взяли в сім’ї, і через час, не впоравшись із характером і генами (міф це, або правда?), повертали назад. Чи правда, що раптово в будь-який момент життя можуть з’явитися біологічні батьки і їхні права на дитину будуть приоритетніше? У студії будуть експерти соціальних служб, люди з особистими історіями і драмами, які допоможуть героїні розглянути ситуацію з усіх можливих сторін і оцінити всі ризики, з якими можуть зіткнутися прийомні батьки.

Не пропустіть вже завтра, 23 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ 17 випуск проєкту «Про що мовчать жінки»!

Video: «Про що мовчать жінки» випуск 17: Чи варто ставати прийомними батьками? Дивіться проєкт Про що мовчать жінки 17 випуск від 23.12.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 17 випуск від 23 грудня вже на СТБ - дивитися

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