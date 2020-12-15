«Про що мовчать жінки»: темою 15 випуску стануть пологи у ванні
15.12.2020
Експерти ток-шоу «Про що мовчать жінки» в новому випуску розберуться у спірній темі — пологах у ванні. До ведучої Оксани Байрак прийде героїня, яка при перших пологах зіткнулася з лікарською жорстокістю, а тепер, завагітнівши вдруге, намагається уникнути цього. Зараз популярні домашні природні пологи з мінімальним лікарським втручанням. Більше про пологи у ванні дізнайтеся у 15 випуску програми «Про що мовчать жінки» вже завтра, 16 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!
У 15 випуску програми «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:
- Чи безпечний процес пологів у ванні?
- Чи є ризики для дитини і для матері?
- Якими фактами апелюватимуть досвідчені акушери-гінекологи?
- Які випадки з практики таких пологів були в гостей студії?
- Що розкажуть жінки, які щасливо народили самі в домашніх умовах?
- Чому деякі ні за що не пішли б на пологи до лікарні?
Більше на тему: «Про що мовчать жінки» випуск 14: Що робити, якщо син гей?
Не пропустіть уже завтра, 16 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ новий випуск проєкту «Про що мовчать жінки».
Video: «Про що мовчать жінки»: темою 15 випуску стануть пологи у ванні
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