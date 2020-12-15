Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Про що мовчать жінки»: темою 15 випуску стануть пологи у ванні

15.12.2020

Експерти ток-шоу «Про що мовчать жінки» в новому випуску розберуться у спірній темі — пологах у ванні. До ведучої Оксани Байрак прийде героїня, яка при перших пологах зіткнулася з лікарською жорстокістю, а тепер, завагітнівши вдруге, намагається уникнути цього. Зараз популярні домашні природні пологи з мінімальним лікарським втручанням. Більше про пологи у ванні дізнайтеся у 15 випуску програми «Про що мовчать жінки» вже завтра, 16 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

У 15 випуску програми «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

  • Чи безпечний процес пологів у ванні?
  • Чи є ризики для дитини і для матері?
  • Якими фактами апелюватимуть досвідчені акушери-гінекологи?
  • Які випадки з практики таких пологів були в гостей студії?
  • Що розкажуть жінки, які щасливо народили самі в домашніх умовах?
  • Чому деякі ні за що не пішли б на пологи до лікарні?

Більше на тему: «Про що мовчать жінки» випуск 14: Що робити, якщо син гей?

Не пропустіть уже завтра, 16 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ новий випуск проєкту «Про що мовчать жінки».

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 15 випуску стануть пологи у ванні

Дивіться проект Про що мовчать жінки 15 випуск від 16.12.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 15 випуск від 16 грудня вже на СТБ - дивитися

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати