Експерти ток-шоу «Про що мовчать жінки» в новому випуску розберуться у спірній темі — пологах у ванні. До ведучої Оксани Байрак прийде героїня, яка при перших пологах зіткнулася з лікарською жорстокістю, а тепер, завагітнівши вдруге, намагається уникнути цього. Зараз популярні домашні природні пологи з мінімальним лікарським втручанням. Більше про пологи у ванні дізнайтеся у 15 випуску програми «Про що мовчать жінки» вже завтра, 16 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

У 15 випуску програми «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

Чи безпечний процес пологів у ванні?

Чи є ризики для дитини і для матері?

Якими фактами апелюватимуть досвідчені акушери-гінекологи?

Які випадки з практики таких пологів були в гостей студії?

Що розкажуть жінки, які щасливо народили самі в домашніх умовах?

Чому деякі ні за що не пішли б на пологи до лікарні?

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Не пропустіть уже завтра, 16 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ новий випуск проєкту «Про що мовчать жінки».

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 15 випуску стануть пологи у ванні Дивіться проект Про що мовчать жінки 15 випуск від 16.12.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 15 випуск від 16 грудня вже на СТБ - дивитися

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