Експерти ток-шоу «Про що мовчать жінки» в новому випуску розберуться в складній темі ― фригідності. До ведучої Оксани Байрак прийде героїня, яка після 15 років заміжжя зіткнулася з цією проблемою. Більше про фригідність дізнайтеся в 16 випуску програми «Про що мовчать жінки» вже завтра, 18 грудня, о 23:45 на телеканалі СТБ!

У 16 випуску програми «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

Що таке фригідність?

Що потрібно робити жінкам для підвищення лібідо?

Якими фактами будуть апелювати досвідчені гінекологи?

Які випадки з досвіду подібних проблем були в гостей студії?

Що розкажуть жінки, які теж борються з фригідністю?

Не пропустіть уже завтра, 18 грудня, о 23:45 на телеканалі СТБ новий випуск проєкту «Про що мовчать жінки»!

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 16 випуску стане фригідність Дивіться проект Про що мовчать жінки 16 випуск від 18.12.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 16 випуск від 18 грудня вже на СТБ - дивитися

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