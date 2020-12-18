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«Про що мовчать жінки»: темою 16 випуску стане фригідність

18.12.2020

Експерти ток-шоу «Про що мовчать жінки» в новому випуску розберуться в складній темі ― фригідності. До ведучої Оксани Байрак прийде героїня, яка після 15 років заміжжя зіткнулася з цією проблемою. Більше про фригідність дізнайтеся в 16 випуску програми «Про що мовчать жінки» вже завтра, 18 грудня, о 23:45 на телеканалі СТБ!

У 16 випуску програми «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

  • Що таке фригідність?
  • Що потрібно робити жінкам для підвищення лібідо?
  • Якими фактами будуть апелювати досвідчені гінекологи?
  • Які випадки з досвіду подібних проблем були в гостей студії?
  • Що розкажуть жінки, які теж борються з фригідністю?

Не пропустіть уже завтра, 18 грудня, о 23:45 на телеканалі СТБ новий випуск проєкту «Про що мовчать жінки»!

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 16 випуску стане фригідність

Дивіться проект Про що мовчать жінки 16 випуск від 18.12.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 16 випуск від 18 грудня вже на СТБ - дивитися

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