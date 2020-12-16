Що робити, якщо майбутні пологи викликають у мами страх? Де, з ким і як народжувати? Звернутися до традиційного способу — в пологовому будинку ― чи слідувати сучасним трендам — ​​пологи вдома у ванні? Багато хто стверджує, що вдома — найбезпечніше. Та більшість акушерів-гінекологів категорично проти. Про домашні пологи у ванні дискутували у 15 випуску програми «Про що мовчать жінки» з Оксаною Байрак.

Перші пологи героїні нового випуску були в пологовому будинку. Однак процес був досить складним і ризикованим. Зараз 20-річна Ірина на порозі других пологів. На проєкт дівчина прийшла із запитанням, чи можна народжувати самостійно вдома у ванні? Чи є ризики? Де краще?

Ведуча Оксана Байрак зібрала два табори гостей. Одні вважають, що пологи вдома у ванні несуть серйозну загрозу і для малюка, і для породіллі. А інші, навпаки, впевнені, що такі пологи — спокійні та цілком безпечні.

Чиста, стерильна ванна, свічки, рідні стіни і цілковитий спокій. Вода знімає біль. Температура повинна бути комфортною, з додаванням морської солі. Такі обов’язкові складники назвали жінки, які народжували в домашніх умовах.

А ось акушер-гінеколог категорично проти таких пологів. Адже це процес із підвищеними ризиками і в екстрених випадках необхідна перша медична допомога. У таких ситуаціях рахунок іде вже не на хвилини, а на секунди. Ба більше, питання стерильності в домашніх умовах завжди залишається відкритим. Вода з-під крана — занадто брудне середовище для відкритої матки.

Чоловік, який був присутній на пологах, зазначив, що в їхньому випадку було обвиття пуповиною. І без допомоги лікарів вони самостійно точно не впоралися б.

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Наприкінці випуску 20-річна героїня вирішила знайти золоту середину: постаратися провести природні пологи в пологовому будинку з максимально приємною і домашньою атмосферою.

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