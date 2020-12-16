Что делать, если предстоящие роды вызывают у мамы страх? Где, с кем и как рожать? Обратиться к традиционному способу — в роддоме ― или следовать современным трендам — роды дома в ванне? Многие утверждают, что дома — безопаснее всего. Но большинство акушеров-гинекологов категорически против. Больше о родах дома в ванне узнавали в 15 выпуске программы «О чем молчат женщины» с Оксаной Байрак.

Первые роды героини нового выпуска были в роддоме. Однако процесс был довольно сложным и рискованным. Сейчас 20-летняя Ирина на пороге вторых родов. На проект девушка пришла с вопросом, можно ли рожать самостоятельно дома в ванне? Есть ли риски? Где лучше?

Ведущая Оксана Байрак собрала два лагеря гостей. Одни считают, что роды дома в ванной несут серьезную угрозу и для малыша и для роженицы. А другие, наоборот, уверены, что такие роды — спокойные и всецело безопасные.

Чистая, стерильная ванна, свечи, родные стены и полное спокойствие. Вода снимает боль. Температура должна быть комфортной, с добавлением морской соли. Такие обязательные составляющие перечислили женщины, которые рожали в домашних условиях.

А вот акушер-гинеколог категорически против таких родов. Ведь это процесс с повышенными рисками и в экстренных случаях необходима первая медицинская помощь. В таких ситуациях счет идет уже не на минуты, а на секунды. Более того, вопрос стерильности в домашних условиях всегда остается открытым. Вода из-под крана — слишком грязная среда для открытой матки.

Мужчина, который присутствовал на родах, отметил, что в их случае было обвитие пуповиной. И без помощи врачей они самостоятельно точно не справились бы.

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В конце выпуска 20-летняя героиня приняла решение найти золотую середину: постараться провести естественные роды в роддоме с максимально приятной и домашней атмосферой.

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