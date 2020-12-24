Завтра, 25 декабря, в 23:50 в эфире телеканала СТБ выйдет 18 выпуск ток-шоу «О чем молчат женщины» с несменной ведущей Оксаной Байрак. В студии поднимется вопрос об изнасиловании и пережитых абьюзивных опытах.

Что делать, если ты стала жертвой насилия? Сейчас многие громко заявляют о том, что пережили абьюзивный опыт. Но что случается сразу после того, как эта правда раскрыта? Действительно ли с души падает камень и можно перевернуть страницу? Героиня программы столкнулась с болезненным опытом и должна принять решение: готова ли она официально заявить на своего обидчика? Но тогда придется признаться всем вокруг о том, что он делал, столкнуться с новым витком его агрессии. Или же справедливость всегда должна торжествовать и без точки в этой истории никогда не будет возможности начать новые отношения? В студии психологи, юристы и люди с личными историями поделятся опытом и помогут героине принять не эмоциональное, а взвешенное решение, которое действительно изменит ее жизнь к лучшему.

Не пропустите уже завтра, 25 декабря, в 23:50 на телеканале СТБ 18 выпуск проекта «О чем молчат женщины»!

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