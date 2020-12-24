Стоит ли становиться мамой малышу из приюта, если попытки забеременеть тщетны? В 17 выпуске «О чем молчат женщины» найти для себя ответ хотела героиня Наталья. С помощью экспертов и ведущей Оксаны Байрак она взвесила все нюансы усыновления и сделала решающий выбор.

37-летняя Наталья уже одиннадцать лет счастлива в браке. Семейная пара готовится стать приемными родителями, потому что женщина не может иметь детей. Такое ответственное и важное решение не могут не сопровождать страхи: пара боится за здоровье ребенка и гармонию в семье. В студии «О чем молчат женщины» эксперты ответили на самые распространенные вопросы об усыновлении — рассмотрим их ниже.

Может ли человек, не состоящий в браке, усыновить ребенка?

Согласно действующему законодательству, для усыновления нет никаких ограничений, касающихся семейного статуса. Впрочем, если на ребенка есть два кандидата: одинокий человек и супружеская пара, — то приоритет будет именно за парой, так как если что-то произойдет с одним из родителей, то с ребенком останется второй. Если же это одинокий человек, то есть риск возвращения.

Какие документы необходимы для усыновления ребенка?

Инна Тута — юрист, который специализируется на усыновлении и помогает родителям оформить ребенка и ускорить процесс, назвала следующие документы:

Паспорт и налоговый номер кандидатов-усыновителей.

Справка о прохождении подготовительного курса к усыновлению.

Возможно ли провести генетическую экспертизу перед усыновлением?

Врач-генетик Людмила Турова предупредила, что усыновленный ребенок имеет полный набор генов своих родителей и часто — неблагоприятный. Поэтому експерт советует сделать генетические тесты — они недорогие и быстрые.

Генетические анализы, которые стоит сдать перед усыновлением:

Метаболическая панель.

Панель неврологических и психических заболеваний (эпилепсия, шизофрения и другие нейропсихические расстройства).

Существуют даже генетические панели, показывающие, какой будет характер у ребенка и его склонность к определенной деятельности.

Нужно ли говорить ребенку, что он усыновлен?

Експерт из отдела социального инспектирования семей в Киеве Любовь Лореашвили, которая профессионально тренирует потенциальных приемных родителей перед усыновлением, подчеркивает: ребенок до 8—9 лет должен знать свою историю.

К тому же психолог Виктория Любаревич-Торхова уверена, что усыновление ребенка может стать психологическим испытанием для родителей. Поэтому стоит честно сказать ребенку, что он усыновлен, в каком возрасте вы бы его не забрали.

Какая служба контролирует семью после усыновления?

Служба по делам детей и семьи первые три года раз в год приходит к самим усыновителям. Но делается это неформально, чтобы не травмировать ребенка и не дать посторонним людям что-то понять, ведь существует тайна усыновления. Работники службы должны убедиться, что ребенок жив, хорошо себя чувствует и гармонично развивается.

Выслушав советы экспертов, взвесив все «за» и «против», Наталья решила все же сказать усыновлению «Да». Буквально через три недели после съемок программы супруги получили разрешение и усыновили двух детей — двойняшек Всеволода и Лерочку, которым по два с половиной года.

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