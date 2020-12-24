«О чем молчат женщины» 17 выпуск: Что нужно знать перед усыновлением ребенка
Стоит ли становиться мамой малышу из приюта, если попытки забеременеть тщетны? В 17 выпуске «О чем молчат женщины» найти для себя ответ хотела героиня Наталья. С помощью экспертов и ведущей Оксаны Байрак она взвесила все нюансы усыновления и сделала решающий выбор.
37-летняя Наталья уже одиннадцать лет счастлива в браке. Семейная пара готовится стать приемными родителями, потому что женщина не может иметь детей. Такое ответственное и важное решение не могут не сопровождать страхи: пара боится за здоровье ребенка и гармонию в семье. В студии «О чем молчат женщины» эксперты ответили на самые распространенные вопросы об усыновлении — рассмотрим их ниже.
Может ли человек, не состоящий в браке, усыновить ребенка?
Согласно действующему законодательству, для усыновления нет никаких ограничений, касающихся семейного статуса. Впрочем, если на ребенка есть два кандидата: одинокий человек и супружеская пара, — то приоритет будет именно за парой, так как если что-то произойдет с одним из родителей, то с ребенком останется второй. Если же это одинокий человек, то есть риск возвращения.
Какие документы необходимы для усыновления ребенка?
Инна Тута — юрист, который специализируется на усыновлении и помогает родителям оформить ребенка и ускорить процесс, назвала следующие документы:
- Паспорт и налоговый номер кандидатов-усыновителей.
- Справка о прохождении подготовительного курса к усыновлению.
Возможно ли провести генетическую экспертизу перед усыновлением?
Врач-генетик Людмила Турова предупредила, что усыновленный ребенок имеет полный набор генов своих родителей и часто — неблагоприятный. Поэтому експерт советует сделать генетические тесты — они недорогие и быстрые.
Генетические анализы, которые стоит сдать перед усыновлением:
- Метаболическая панель.
- Панель неврологических и психических заболеваний (эпилепсия, шизофрения и другие нейропсихические расстройства).
Существуют даже генетические панели, показывающие, какой будет характер у ребенка и его склонность к определенной деятельности.
Нужно ли говорить ребенку, что он усыновлен?
Експерт из отдела социального инспектирования семей в Киеве Любовь Лореашвили, которая профессионально тренирует потенциальных приемных родителей перед усыновлением, подчеркивает: ребенок до 8—9 лет должен знать свою историю.
К тому же психолог Виктория Любаревич-Торхова уверена, что усыновление ребенка может стать психологическим испытанием для родителей. Поэтому стоит честно сказать ребенку, что он усыновлен, в каком возрасте вы бы его не забрали.
Какая служба контролирует семью после усыновления?
Служба по делам детей и семьи первые три года раз в год приходит к самим усыновителям. Но делается это неформально, чтобы не травмировать ребенка и не дать посторонним людям что-то понять, ведь существует тайна усыновления. Работники службы должны убедиться, что ребенок жив, хорошо себя чувствует и гармонично развивается.
Выслушав советы экспертов, взвесив все «за» и «против», Наталья решила все же сказать усыновлению «Да». Буквально через три недели после съемок программы супруги получили разрешение и усыновили двух детей — двойняшек Всеволода и Лерочку, которым по два с половиной года.
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