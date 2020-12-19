Что делать, если фригидность приводит семью в тупик? Подавать на развод или обратиться к профессионалам? Или дело вовсе не в сексуальном влечении? Почему в студии проекта героиня решила развестись? И что случилось в 16 выпуске программы «О чем молчат женщины» во главе с Оксаной Байрак?

Героиней нового выпуска шоу «О чем молчат женщины» стала Наталья. Ей 36 лет, 15 из которых она живет в браке и воспитывает троих детей: 2 сыновей и дочь. Но есть одна проблема ― она не хочет секса со своим мужем. Все знакомые и подруги в кругу героини хвастаются о том, какой яркой и насыщенной сексуальной жизнью они живут. А Наталья тем временем просто молча допивает кофе.

В 36 лет она никогда не чувствовала оргазма и не испытывала сексуального влечения к своему мужчине. Наталья любит своего мужа, но секс стал для них обязанностью, а не любовью. А муж ― другом, нежели любовником. Женщина работает поваром. Она умна и красива, но до сих пор не понимает ― что с ней не так?

Из-за проблем в постели супруги думают подавать на развод, но не могут этого сделать из-за детей. Эксперты программы посоветовали обратиться к парному психотерапевту, ведь оказалось, что в начале отношений Наталья все же чувствовала радость от занятий любовью. Так как с годами эта страсть утихла, виновата не Наталья, а оба: и муж, и она. И здесь не во фригидности дело, а в головах у героини и ее мужа.

Эксперты заметили, что можно быть здоровым, счастливым и полноценным человеком, будучи фригидным и не занимаясь сексом никогда. Но как оказалось, всему виной не фригидность, а муж героини! Он не делает ее счастливой, не помогает финансово и никак не ухаживает за ней. В конце программы Оксана Байрак поставила вопрос ребром: хочет ли Наталья оставаться в этом браке? Она ответила, что готова менять свою жизнь! Героиня подготовится к расставанию, ведь хочет уйти от нелюбимого мужа.

Ведущая программы впервые за всю историю проекта поменяла вопрос для того, чтобы каждая женщина задумалась, может ли она быть счастливой, когда не испытывает счастья в браке, когда ей изменяют и не ставят ни во что? Ведь героиня 16 выпуска программы ответила на этот вопрос коротко ― нет!

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