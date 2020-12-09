Героиня нового выпуска проекта «О чем молчат женщины» — любящая мать. Однако она и ее ребенок видят счастье по-разному. Сын Елены— гей. Он очень хочет, чтобы самый близкий ему человек заявил об этом открыто. Сама Елена не знает, как реагировать на эту новость. Поэтому за помощью пришла к Оксане Байрак и экспертам студии «О чем молчат женщины».

«Мы с сыном никогда на эту тему не разговаривали. Он, видимо, боялся начать этот разговор. А я не была уверена, что это правда. Я пять лет знаю о его ориентации, но молчу. Он уже начал жить с парнем. И я напрямую у него спросила: вы вместе? Услышав ответ “да”, состояние было жуткое. Об ориентации сына знают многие и реагируют с пониманием. Кроме родственников бывшего мужа, ведь они достаточно консервативные», — призналась Елена.

Сын Лены Дима уехал из Украины. Теперь они мало общаются, ведь эта недосказанность об ориентации дает о себе знать. Но недавно Дмитрий обратился с просьбой принять его позицию. Сейчас Елене необходимо понять, как дальше жить с этим и стоит ли рассказывать всем, что ее сын гей?

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Психологи отметили, что практически все родители воспринимают эту новость в стрессе. Часто даже обижаются и не принимают ребенка. Но корень данной проблемы ― в обычае общества лезть в чужую жизнь, обсуждать и осуждать. Задумайтесь, как часто даже малознакомые соседи мимолетом спрашивают: «Ну, как там дети?».

Как родителям детей с нетрадиционной ориентацией вести себя в обществе?

Не поддерживать тему осуждения ЛГБТ-представителей.

Не вступать в конфликты с ярыми ненавистниками такого сообщества.

Не позволять обсуждать и не участвовать в обсуждении ориентации сына или дочери.

Психологи, активисты и представители ЛГБТ-сообщества отметили, что изменить или «лечить» от гомосексуализма невозможно. Ведь изначально человек рождается с определенными предпочтениями. Исходя из этого стоит отличать сексуальное поведение и сексуальное предпочтение. Последний аспект сменить или сломать нельзя. Ведь это психологические и психические основы, заложенные в человеке.

В конце выпуска Елена твердо решила принять позицию сына. Хотя в глубине души давно поняла его и не осуждала.

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