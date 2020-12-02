Имеет ли женщина право не хотеть ребёнка? Является ли материнство обязанностью? За долгие годы героиня нового выпуска измучилась искать ответы. Устав от вопросов, когда же она родит, Наталия пришла в студию проекта «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак.

«Иногда люди подходят с трафаретами: замужем? дети есть? И у всех возникает ответный вопрос: а почему нет?», — говорит Наталия.

Но главный вопрос, с которым героиня пришла в студию, — стоит ли ей заводить детей ради семейного счастья?

«Я сейчас культивирую свой маленький одиночный рай. Но с появлением ребёнка любая семейная жизнь может превратиться в ад. Вопрос состоит в том, стоит ли мне поставить все на кон и родить ребёнка? И является ли ребёнок ценой неодиночества?», — задалась вопросом женщина.

Оксана Байрак собрала два лагеря гостей. Одни считают, что дети — важная составляющая жизни любой женщины, другие — поддерживают движение чайлдфри.

Противники чайлдфри отмечают, что все отговорки — это прикрытие безответственности и инфантильности. Ведь появление детей мотивирует женщину реализовываться не только ради себя, но и ради ребёнка. Речь идёт о современном материнстве: успеть и деньги заработать, и детей воспитать. Мать не ходит с потеками от молока на рубашке. Сегодня матери довольно современные и успешные.

Психолог отметила, что скорее всего героиня перенимает страхи и опыты неудачных родов своей матери. Наталия также подтвердила, что боится покалечить своё тело, остаться с послеродовой депрессией и растянутым животом. Однако это не единственные страхи женщины. Ей также сложно перестроить свою жизнь под график материнства, воспитания, заботы и решения чужих проблем.

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А вот гости программы отметили ещё одну сторону чайлдфри. Генетические заболевания могут передаваться от матери детям. Поэтому если женщина осознаёт, что не сможет поднять на ноги больного ребёнка, то принять позицию чайлдфри — уместно. Более того, эксперты, которые защищают права женщин, отметили: любой выбор женщины в сфере репродуктивной функции имеет место быть. Прежде всего, женщина рожает для себя, а не для общества. Поэтому навязанные стереотипы не должны влиять на выбор, что делать со своим телом.

Ещё один страх Наталии — не полюбить ребёнка. Это вытекает из шаблонов, что женщина обязана родить и заботиться о своём чаде.

Почему формируется нежелание иметь детей?

Инфантилизм. Ребёнок растёт в успешной семье и он один. Родители слишком опекают и не формируют чувство ответственности. Женщина не может принять в себе девочку, которую не приняла ее мама. Например, если родители всегда навязывали шаблоны лидерства. Травматичное детство. Например, появление младших братьев или сестёр. когда мама начинает транслировать гиперопеку над другим малышом.

По итогу выпуска Наталия приняла важное решение: «Я выбираю семью из двух человек», — заключила женщина.

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