«О чем молчат женщины»: Чайлдфри — нормально или нет

На телеканале СТБ состоялась премьера нового проекта «О чем молчат женщины», который затронул самые острые и спорные темы. В обществе всегда есть вопросы, которые не имеют определенного и правильного ответа. Как правило, они касаются жизненной позиции. Среди таких и тема чайлдфри. Нормально ли это? Какие существуют теории «за» и «против»? Подробнее о том, кто такие чайлдфри, — в материале.

Childfree (чайлдфри) — люди, которые не имеют детей. Важно, что они не хотят их заводить и не планируют в будущем. При этом им не препятствуют ни состояние здоровья, ни финансовое положение, ни личные отношения, а также наличие партнера или его отсутствие. Основа этого движения — нежелание иметь детей по разным причинам.

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На сегодняшний день существует довольно массовое противостояние между родителями и теми, кто выступает за позицию чайлдфри. Хотя обе стороны понимают, что вести такую войну бесполезно, каждая из них продолжает активно отстаивать свою идеологию.

Возникает вопрос: нормально ли быть чайлдфри? Чтобы на него ответить, давайте разберемся, что изначально было заложено в это понятие и чем аргументированы истоки такой идеи.

В целом желания человека довольно сложно осуждать, особенно если они не нарушают прав окружающих. Бесспорно, нежелание иметь детей никак не мешает жить тем, кто счастливо воспитывает своих малышей. Поэтому если кто-либо высказывает позицию «Я просто не хочу», то навязывать ему «А ты попробуй! Это волшебное чувство» — абсолютно бессмысленно и не имеет места быть.

Что включает в себя адекватная позиция чайлдфри, и какие главные причины отказа заводить детей?

Желание свободы

Не секрет, что быть родителем — это самая ответственная миссия. И если человек вполне серьезно понимает, что он не способен посвятить всего себя, свое время и силы правильному воспитанию, то позиция чайлдфри не кажется уже такой странной. Конечно, детям лучше расти в любящих, заботливый семьях. И если пара понимает, что желает быть свободной и нести ответственность лишь друг перед другом, то зачем им навязывать детей, о которых они изначально не желают печься.

Карьера

Уход за ребенком — это 90% времени родителей, если не все 100%. В основном эта обязанность возлагается на женщин. Однако есть люди, которые ставят на первое место в своей жизни карьеру и стремление заработать деньги, реализовать себя.

Психологические особенности

Мы не говорим о проблемах или отклонениях. Есть сугубо личные восприятия давления в обществе, стереотипов, стандартов и правил. И в целом ничего страшного нет, если человек из-за своей психологии не согласен жить по уставам других. Сюда можно отнести и страх. Ведь выносить и родить ребенка непросто, не говоря уже о том, как его воспитать и поставить на ноги.

Главное ― взаимное уважение. Ведь уважать позицию необходимо не только чайлдфри, но и тех, кто за традиционное продолжение рода и пополнение в семье. Неизменными правилами остаются право на личный выбор, индивидуальное решение, недопустимость осуждения и навязывания своего мышления.

Чайлдфри — нормально или нет?

Подводя итоги, можем утверждать, что нормой является то, что не противоречит закону, не нарушает прав окружающих и не ранит чувства остальных. В данном вопросе нет понятия «хорошо» или «плохо». Это сугубо личное дело каждого индивида.

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