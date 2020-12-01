«Про що мовчать жінки»: Чайлдфрі — нормально чи ні

На телеканалі СТБ відбулася прем’єра нового проєкту «Про що мовчать жінки», який порушив найгостріші і найбільш спірні теми. У суспільстві завжди є питання, які не мають певної і правильної відповіді. Здебільшого вони стосуються життєвої позиції. Серед таких і тема чайлдфрі. Чи нормально це? Які існують теорії «за» і «проти»? Детальніше про те, хто такі чайлдфрі, — в матеріалі.

Childfree (чайлдфрі) — люди, які не мають дітей. Важливо, що вони не хочуть їх заводити і не планують у майбутньому. При цьому їм не перешкоджають ні стан здоров’я, ні фінансове становище, ні особисті стосунки, а також наявність партнера чи його відсутність. Основа цього руху — небажання мати дітей з різних причин.

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На сьогодні існує досить масове протистояння між батьками і тими, хто виступає за позицію чайлдфрі. Хоча обидві сторони розуміють, що вести таку війну марно, кожна з них продовжує активно обстоювати свою ідеологію.

Виникає питання: чи нормально бути чайлдфрі? Щоб на нього відповісти, давайте розберемося, що відпочатку було закладено в це поняття і чим аргументовані витоки такої ідеї.

Загалом бажання людини досить складно осуджувати, особливо якщо вони не порушують прав інших. Безперечно, небажання мати дітей ніяк не заважає жити тим, хто щасливо виховує своїх малюків. Тому якщо хтось висловлює позицію «Я просто не хочу», то нав’язувати йому «А ти спробуй! Це чарівне відчуття» — абсолютно безглуздо і неприйнятно.

Що включає в себе адекватна позиція чайлдфрі, і які головні причини відмови заводити дітей?

Бажання свободи

Не секрет, що бути батьками — це найвідповідальніша місія. І якщо людина цілком серйозно розуміє, що вона не здатна присвятити всю себе, свій час і сили правильному вихованню, то позиція чайлдфрі не здається вже такою дивною. Звичайно, дітям краще рости в люблячих, турботливий сім’ях. І якщо пара розуміє, що бажає бути вільною і нести відповідальність лише одне перед одним, то навіщо їм нав’язувати дітей, про яких вони не бажають дбати.

Кар’єра

Догляд за дитиною — це 90% часу батьків, якщо не всі 100%. Зазвичай цей обов’язок покладається на жінок. Однак є люди, які ставлять на перше місце у своєму житті кар’єру і прагнення заробити гроші, реалізувати себе.

Психологічні особливості

Ми не говоримо про проблеми або відхилення. Є суто особисті сприйняття тиску в суспільстві, стереотипів, стандартів і правил. І загалом нічого страшного немає в тому, що людина через свою психологію не згодна жити за статутами інших. Сюди можна зарахувати і страх. Адже виносити і народити дитину непросто, не кажучи вже про те, як її виховати і поставити на ноги.

Головне ― взаємна повага. Адже поважати позицію необхідно не тільки чайлдфрі, а й тих, хто за традиційне продовження роду і поповнення в сім’ї. Незмінними правилами залишаються право на особистий вибір, індивідуальне рішення, неприпустимість осуду і нав’язування свого мислення.

Чайлдфрі — нормально чи ні?

Підбиваючи підсумки, можемо стверджувати, що нормою є те, що не суперечить закону, не порушує прав і не ранить почуття інших. У цьому питанні немає поняття «добре» або «погано». Це суто особиста справа кожного індивіда.

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