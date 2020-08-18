«Про що мовчать жінки»: Бодипозитив — право чи лінь?

Напередодні прем’єри проєкту «Про що мовчать жінки» на чолі з ведучою Оксаною Байрак редакція STB.UA порушує і розмірковує на найгостріші для жінок теми. У світлі актуальних подій і руху за природну красу пропонуємо вам дізнатися більше про бодипозитив. Що це таке, наскільки це затребувано в суспільстві і чи є трендом або все ж таки лінню? Більше — в матеріалі.

Бодипозитив — активний рух людей, які виступають за право жити в тому тілі, в якому їм комфортно. Будь ти гладка або повна, дуже худа або недостатньо струнка. Головне — це зберігати свій комфортний стан і не прагнути до вигаданих стандартів краси; любити себе і свої недоліки; не осуджувати інших за вади і не дозволяти іншим осуджувати тебе. Інше питання, наскільки обмежені ці права і чи обмежені взагалі. Тут уже розгортається безліч суперечок і дискусій моделей, експертів і навіть лікарів.

У широких масах прийнято розглядати цей тренд з позиції природних і фізіологічних особливостей кожного. Тобто, якщо волосся росте на ногах, то воно там росло, росте і буде рости. І ганебного чи аномального нічого в цьому немає. З одного боку це так. Але тут виступають противники руху, які зауважують, що існує поняття «жіночність», яке ніколи не стояло поруч із неголеними ногами. А робота над собою, охайність, доглянутість і просто здоровий спосіб життя живуть на різних планетах з неголеними пахвами і надмірною вагою.

Противники бодипозитиву стверджують, що в такий спосіб люди виправдовують свою лінь. Адже дуже просто не худнути, не голитися і не доглядати за своїм тілом загалом. Але не варто забувати, що в поняття «бодипозитив» закладено дещо інше значення: любити свою індивідуальність, особливість, унікальність, світогляд і недоліки. Інше питання, хто і як починає пропагувати перераховані вище аспекти.

Лояльна аудиторія здатна проігнорувати такі прояви «бодипозитивниць». Ба більше, схильна стверджувати, що свої вади можна приймати, але краще не демонструвати. Досить часто пропагується надлишкова вага, хоча лікарі активно стверджують, що вона тягне за собою серцево-судинні захворювання, проблеми в роботі травлення і ожиріння органів.

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Якщо розглядати рух бодипозитиву з позиції його начала, то тут головною є любов до себе. Не гнатися за встановленими стандартами, які досить часто призводять до булімії, анорексії та інших розладів.

Що ж таке бодипозитив — право чи лінь — вирішувати кожному особисто. Головне — бути в гармонії з собою і не порушувати прав інших людей.

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