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«Про що мовчать жінки»: темою 2 випуску стане секс утрьох

08.09.2020

У 2 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» обговорюватиметься досить пікантне питання: що робити, якщо чоловік пропонує секс утрьох. Оксана Байрак спільно з експертами порушить тему табуйованості сексу в суспільстві і почне говорити про те, про що раніше було соромно навіть перешіптуватись. Експерти розділяться на два табори. Одні стверджуватимуть, що відсутність упереджень у шлюбі тільки зміцнює стосунки і робить нас щасливішими. Інші ж розкажуть про особистий досвід, коли подібні експерименти призвели до руйнування взаємин, а іноді просто приховували бажання легалізувати коханку.

У 2 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви дізнаєтеся:

  • Як секс утрьох може вплинути на ваше особисте життя?
  • Які переваги в такого сексуального експерименту?
  • Чому психологи і гінекологи категорично проти такого досвіду?
  • І яке рішення ухвалить героїня за підсумком бурхливих обговорень двох таборів?

Більше на тему: «Про що мовчать жінки»: Тетяна Алієва розповіла про пережите домашнє насильство

Не пропустіть уже завтра, 9 вересня, на телеканалі СТБ 2 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» на чолі з Оксаною Байрак!

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 2 випуску стане секс утрьох

Дивіться проект Про що мовчать жінки 2 випуск від 09.09.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проекту Про що мовчать жінки 2 випуск від 9 вересня уже на СТБ - дивитися

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