Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«О чем молчат женщины»: темой 2 выпуска станет секс втроем

08.09.2020

Во 2 выпуске проекта «О чем молчат женщины» будет обсуждаться довольно пикантный вопрос: что делать, если муж предлагает секс втроем. Оксана Байрак совместно с экспертами поднимет тему табуированности секса в обществе и начнет говорить о том, о чем было ранее стыдно даже шептаться. Эксперты разделятся на два лагеря. Одни будут утверждать, что отсутствие предрассудков в браке только укрепляет отношения и делает нас счастливее. Другие же расскажут о личном опыте, когда подобные эксперименты вели за собой разрушение отношений, а иногда просто прикрывали желание легализовать любовницу.

Во 2 выпуске проекта «О чем молчат женщины» вы узнаете:

  • Как секс втроем способен повлиять на вашу личную жизнь?
  • Какие преимущества у такого сексуального эксперимента?
  • Почему психологи и гинекологи категорически против такого опыта?
  • И какое решение примет героиня по итогу бурных обсуждений двух лагерей?

Больше по теме: «О чем молчат женщины»: Татьяна Алиева рассказала о пережитом домашнем насилии

Не пропустите уже завтра, 9 сентября, на телеканале СТБ 2 выпуск проекта «О чем молчат женщины» во главе с Оксаной Байрак!   

Video: «О чем молчат женщины»: темой 2 выпуска станет секс втроем

Смотрите проект О чем молчат женщины 2 выпуск от 09.09.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины 2 выпуск от 9 сентября уже на СТБ - смотреть

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить