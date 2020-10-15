Уже 23 октября на телеканале СТБ состоится главная премьера этой осени — романтическое реалити «Холостячка». Узнав об этой новости, зрители уже с весны начали задавать множество вопросов. Кто кого будет приглашать на свидания? Что будет вручать главная героиня Ксения Мишина участникам? Также появился ряд странных стереотипов, которые решила развеять кампания #СильнаЯ. Ее героиня Оксана Байрак поделилась своим мнением о грядущем проекте «Холостячка».

Талантливая режиссер, продюсер, актриса и ведущая ток-шоу «О чем молчат женщины» Оксана Байрак стала одной из 14 успешных украинских женщин ― героинь социальной диджитальной кампании #СильнаЯ. В откровенном интервью Оксана развеяла все стереотипы, с которыми ей приходилось сталкиваться на своем пути.

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Но главное, режиссер отметила успех нового проекта «Холостячка», который точно не оставит никого равнодушным. По мнению Оксаны, зрительницы будут аплодировать:

«Вы знаете, я сейчас готова кричать, как глашатай, на каждом углу: “Браво!”. Я в восторге от этого решения. Какой резонанс будет в нашем обществе? Ну, я думаю, что касаемо женской аудитории, все будут аплодировать и говорить: “Да, мы дождались”. Этот проект будет не просто красивым шоу. Это будет жизнь, которая подарит надежду очень многим женщинам».

Не пропустите 23 октября в 19:00 премьеру проекта «Холостячка» на телеканале СТБ! Включайте реалити каждую пятницу и погружайтесь в мир настоящих чувств и неподдельных эмоций.

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