Темой 1 выпуска проекта «О чем молчат женщины» стало домашнее насилие. Многие семейные пары демонстрируют красивую и идеальную жизнь, однако никто никогда не знает наверняка, что на самом деле происходит за закрытыми дверями. Страшное явление домашнего насилия с каждым годом становится все более распространенным. Поэтому освещать и искать решение этой проблемы крайне необходимо! Что рассказала бывшая жена футболиста ФК «Динамо» (Киев) Татьяна Алиева? Больше — в материале.

Идеальная пара, которая на светских мероприятиях держалась за руки. И вдруг, как гром среди ясного неба, они заявляют о разводе. Причина — домашнее насилие. Тогда это повергло в шок всех, а новостные сводки трещали по швам от разных домыслов и догадок. Спустя время Татьяна Алиева в студии «О чем молчат женщины» рассказала, как она решилась уйти от тирана, а также о тех самых причинах, которые так часто скрывают женщины.

«Первый раз, когда он меня ударил, он мне сказал, что это я сама поскользнулась. Самое страшное, что у него не было границ. Начиналось все с бешеных глаз, а дальше шли избиения ногами. В публичных местах, как дорогие рестораны, мог дать мне пощечину или толкнуть. Я понимала, что дальше либо я умру, либо сейчас же уйду от него. Любой женщине тяжело с этим бороться. И эта история далась мне очень нелегко», — поделилась Татьяна.

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И набравшись смелости, женщина начала говорить. Вскоре начали поступать письма с благодарностью. Многие жертвы, которые также страдали за закрытыми дверями от избиения мужей, поняли, что необходимо говорить и уходить от тиранов. В такие моменты понимаешь, что ты не один столкнулся с жестокостью. Так Татьяна Алиева пришла в студию проекта «О чем молчат женщины», где поддержала героиню Елену, которая также страдает от рукоприкладства мужа. Татьяна выступила в лагере «против» домашнего насилия и крайне рекомендовала не прощать и не верить на слово тирану.

Телеканал СТБ разделяет ценность человеческой жизни и безопасности, поддерживая женщин, которые стали жертвами насилия. Если вы пострадали от психологического, физического или сексуального насилия, мы призываем вас обратиться за помощью в полицию или на горячие линии поддержки:

Национальная горячая линия противодействия домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации: 0 800 500 335;

Правительственная горячая линия для жертв домашнего насилия: 1547.

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