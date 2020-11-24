«О чем молчат женщины»: Бодипозитив — право или лень?

В преддверии нового выпуска проекта «О чем молчат женщины» во главе с ведущей Оксаной Байрак редакция STB.UA затрагивает и рассуждает на самые острые темы в обществе женщин. В свете актуальных событий и движения за естественную красоту предлагаем вам узнать больше о бодипозитиве. Что это такое, насколько это востребовано в мире и является ли трендом или все-таки ленью? Больше — в материале.

Бодипозитив — активное движение людей, которые выступают за право жить в том теле, в котором им комфортно. Будь ты толстая или полная, слишком худая или недостаточно подтянутая. Главное — это сохранять свое комфортное состояние и не стремиться к выдуманным стандартам красоты; любить себя и свои недостатки; не осуждать других за изъяны и не позволять другим осуждать тебя. Другой вопрос, насколько ущемлены эти права и ущемлены ли вообще. Здесь уже разворачиваются множество споров и дискуссий моделей, экспертов и даже врачей.

В широких массах принято рассматривать этот тренд с точки зрения природных и физиологических особенностей каждого. То есть, если волосы растут на ногах, то они там росли, растут и будут расти. И постыдного или аномального ничего в этом нет. С одной стороны это так. Но тут выступают противники движения, которые отмечают, что существует понятие «женственность», которое никогда не стояло рядом с небритыми ногами. А работа над собой, опрятность, ухоженность и попросту здоровый образ жизни живут на разных планетах с густыми подмышками и избыточным весом.

Противники бодипозитива утверждают, что таким образом люди оправдывают свою лень. Ведь очень легко не худеть, не бриться и не ухаживать за своим телом в целом. Но не стоит забывать, что в понятие «бодипозитив» заложено несколько иное значение: любить свою индивидуальность, особенность, уникальность, мировоззрение и недостатки. Другой вопрос, кто и как начинает пропагандировать вышеперечисленные аспекты.

Лояльная аудитория способна проигнорировать такие проявления «бодипозитивщиц». Более того, склонна утверждать, что свои изъяны можно принимать, но лучше не демонстрировать. Довольно часто пропагандируется избыточный вес, хотя врачи активно утверждают, что он влечет за собой сердечно-сосудистые заболевания, проблемы в работе пищеварения и ожирение органов.

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Если рассматривать движение бодипозитива с точки зрения его истоковых форм, то здесь главным является любовь к себе. Не гнаться за установленными стандартами, которые довольно часто приводят к булимии, анорексии и другим расстройствам.

Что же такое бодипозитив — право или лень — решать каждому лично. Главное — быть в гармонии с собой и не нарушать прав окружающих.

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