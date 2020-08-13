К осеннему телесезону СТБ готовит сразу четыре студийных ток-шоу. В эфир телеканала вернется легендарный психологический проект «Детектор лжи», Оксана Байрак представит ток-шоу «О чем молчат женщины», а также стартуют премьерные выпуски «Один за всех» и «Таємниці ДНК». Зрители увидят невероятные истории реальных людей о любви и честности, о тайнах, которые невозможно скрыть, о проблемах, которые нельзя замалчивать, и о борьбе за правду и справедливость.

«Детектор лжи»

Ведущий – Дмитрий Карпачев

Героями премьерных выпусков станут люди, которые хотят быть услышанными. По определенным причинам их правде никто не доверяет, и только на «Детекторе лжи» с помощью полиграфа станет понятно, кому верить. Любой честный ответ на сложные, а порой и неприятные вопросы, имеет свою цену. Но правда того стоит. Если участники будут откровенными до конца, получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

В десятом сезоне «Детектора лжи» зрители услышат много историй об отношениях: теплые, болезненные, трагические, новые и незаконченные. Отношения между супругами (настоящими или бывшими), между любовниками, родителями и детьми, близкими родственниками и соседями. Герои проекта хотят признаться в тайнах, которые долгое время приходилось скрывать от близких; стремятся доказать свою честность, наладить отношения с семьей или обнародовать правду ради наказания виновного.

Съемки проекта уже стартовали.

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«О чем молчат женщины»

Ведущая – Оксана Байрак

Легендарная телеведущая и режиссёр в студии ток-шоу будет откровенно говорить с героинями на самые волнующие, спорные и очень сложные темы. Оксана Байрак всегда тонко чувствует женскую душу, именно поэтому героини открываются ей настолько, что готовы рассказать даже самую интимную историю. В каждой программе ведущая обещает делиться подробностями из своей жизни, которые до этого никому не рассказывала.

«Я буду откровенна так же, как и героини со мной. Я не умею говорить просто так, буду спорить или соглашаться с экспертами, высказывать свое мнение. Мы не просто поговорим, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение», – рассказала телеведущая.

Оксана Байрак признается, что будет не только говорить по душам с каждой героиней, но и давать «отрезвляющий», жесткий и обязательно справедливый совет. Поэтому совместно с ведущей в студии все «за» и «против» будут обсуждать эксперты. Среди тем первых выпусков ток-шоу «О чем молчат женщины» – суррогатное материнство, насилие в семье, пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и другие ситуации, которые замалчивают женщины по той или иной причине.

Съемки проекта уже стартовали.

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«Таємниці ДНК»

Ведущая – Татьяна Высоцкая

Успешный проект собственной разработки телеканала СТБ «Таємниці ДНК» продолжит помогать узнавать правду с помощью ДНК-теста. В студии проекта не просто обсуждают сложные и невероятные истории, в которых оказались герои – только в «Таємницях ДНК» они, наконец-то, получают ответ, который так долго искали. Всю правду участники узнают прямо в студии – по результату ДНК-теста, точность которого приближается к 99% и подделать который невозможно. Конверт с результатами генетической экспертизы в конце каждой программы открывает ведущая Татьяна Высоцкая, а ответ, который в нем находится, зачастую кардинально меняет жизнь героев.

Съемки проекта уже стартовали.

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«Один за всех»

Ведущий – Михаил Присяжнюк

Восемь лет команда «Один за всех» помогает украинцам восстановить справедливость. В новом сезоне остросоциальное ток-шоу продолжит бороться за истину в самых трудных и резонансных историях.

Тщательное журналистское расследование, изучение всех фактов, внимание к деталям, честность, объективность и защита прав малолетних детей – вот принципы проекта и его ведущего Михаила Присяжнюка. По окончанию каждой истории Михаил будет лично передавать властям все факты по делу и контролировать принятые ими меры для восстановления порядка.

Дата премьеры: 30 августа в 20:00

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