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Оксана Байрак: биография, карьера и все новости о кинорежиссере
Оксана Байрак — «женщина с планеты Любовь». Всеми любимая кинорежиссер известна благодаря своему таланту и невероятно большой фильмографии. Биографию телеведущей, актрисы, сценариста, кинорежиссера и кинопродюсера Оксаны Байрак читайте в материале.
Полное имя: Оксана Байрак
Дата рождения: 16 февраля
Место рождения: Симферополь
Деятельность: телеведущая, актриса, сценарист, кинорежиссёр, кинопродюсер
Семейное положение: не замужем
Место проживания: Киев
Детство и юность
Оксана Байрак родилась в Украине в интеллигентной семье доктора наук и экономиста. У отца было три образования: юридическое, экономическое и историческое. Мама по образованию экономист. Сама Оксана именует место рождения «планетой Любовь».
После просмотра фильма «Звезда пленительного счастья» в возрасте 5-ти лет Оксана твердо для себя решила стать режиссером. Окончив школу, Оксана поступила в Педагогический институт им. Драгоманова в Киеве на факультет коррекционной педагогики и психологии, который успешно окончила. С 1986 по 1988 год работала учителем-логопедом. В 1991 году также окончила режиссерский факультет Института театрального искусства им. Карпенко-Карого.
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Карьера и достижения
В конце второго курса обучения в Институте театрального искусства им. Карпенко-Карого Оксана Байрак сняла свой первый полнометражный фильм под названием «Круиз, или путешествие развода» (1991).
В 1999 году Оксана открыла и возглавила киностудию «Studio Bayrak». С первых дней это независимая продюсерская студия Украины, которая занимается производством художественных фильмов и сериалов по заказу телеканалов.
Знаковой работой кинорежиссера стал фильм «Аврора». В 2007 Байрак получила премии IV Национальной премии кинобизнеса Украины в трех номинациях: «Лучший отечественный прокатный фильм», «Лучший сайт фильма» и «Человек года в кинобизнесе». Фильм «Аврора» также был отправлен от Украины на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
С 2009 по 2011 год Оксана проработала ведущей проекта «Давай одружимось» на телеканале СТБ.
В 2009 году Оксана Байрак стала обладательницей награды Всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия» в номинации «Рейтинг» .
Фильмография
Актриса
2018 — «Ничто не случается дважды» — Зейна
2018 — «Красота требует жертв» — Тамара Золотарёва, «главная ликёро-водочница страны», пациентка частной клиники пластической хирургии
2016 — «40+, или Геометрия любви» — Екатерина, певица
2015 — «Избранница» — Мария, писатель, сестра Элеоноры
2014 — «Поделись счастьем своим» — Татьяна
2013 — «Позднее раскаяние» — директор канала «Скифф ТВ»
2011 — «Моя новая жизнь» — врач-гинеколог
2009 — «Территория красоты» — Жанна Пастухова, постоянный клиент клиники
2004 — «Тебе, настоящему» — судья
2004 — «В двух километрах от Нового года» — Клара, режиссёр
2003 — «Женская интуиция» — клиент салона красоты
1991 — «Круиз, или Разводное путешествие» — француженка
Режиссёр
2018 — «Ничто не случается дважды»
2016 — «40+, или Геометрия любви»
2015 — «Избранница»
2015 — «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»
2015 — «Поделись счастьем своим»
2013 — «Позднее раскаяние»
2012 — «Моя новая жизнь»
2011 — «Зимний сон»
2009 — «Всё возможно»
2009 — «Золушка с острова Джерба»
2009 — «Это я»
2008 — «Кардиограмма любви»
2008 — «Хочу ребёнка»
2007 — «Вилла раздора, или Танец солнечного затмения»
2007 — «Мужская интуиция»
2006 — «Аврора»
2006 — «Инфант»
2005 — «Женская интуиция 2»
2004 — «Летучая мышь»
2004 — «В двух километрах от Нового года»
2004 — «Тебе, настоящему»
2004 — «Убей меня! Ну, пожалуйста»
2003 — «Женская интуиция»
2003 — «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь»
2002 — «Бездельники»
1992 — «Оплачено заранее»
1991 — «Круиз, или Разводное путешествие»
Сценарист
2018 — «Ничто не случается дважды»
2018 — «Красота требует жертв»
2015 — «Избранница»
2015 — «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»
2014 — «Поделись счастьем своим»
2013 — «Позднее раскаяние»
2012 — «Моя новая жизнь»
2011 — «Зимний сон»
2009 — «Всё возможно»
2009 — «Золушка с острова Джерба»
2009 — «Это я»
2008 — «Кардиограмма любви»
2008 — «Хочу ребенка»
2007 — «Мужская интуиция»
2006 — «Инфант»
2006 — «Дьявол из Орли»
2005 — «Женская интуиция 2»
2004 — «Тебе, настоящему»
2002 — «Бездельники»
1992 — «Оплачено заранее»
Продюсер
2018 — «Ничто не случается дважды»
2018 — «Красота требует жертв»
2016 — «40+, или Геометрия любви»
2015 — «Избранница»
2015 — «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»
2014 — «Поделись счастьем своим»
2011 — «Зимний сон»
2009 — «Всё возможно»
2009 — «Это я»
2008 — «Кардиограмма любви»
2008 — «Хочу ребенка»
2008 — «Большая разница»
2007 — «Вилла раздора, или Танец солнечного затмения»
2007 — «Мужская интуиция»
2006 — «Инфант»
2006 — «Аврора»
2006 — «Об этом лучше не знать»
2006 — «Дьявол из Орли»
2005 — «Женская интуиция 2»
2004 — «Тебе, настоящему»
2004 — «Убей меня! Ну, пожалуйста»