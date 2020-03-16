Оксана Байрак: биография, карьера и все новости о кинорежиссере

Оксана Байрак — «женщина с планеты Любовь». Всеми любимая кинорежиссер известна благодаря своему таланту и невероятно большой фильмографии. Биографию телеведущей, актрисы, сценариста, кинорежиссера и кинопродюсера Оксаны Байрак читайте в материале.

Полное имя: Оксана Байрак

Дата рождения: 16 февраля

Место рождения: Симферополь

Деятельность: телеведущая, актриса, сценарист, кинорежиссёр, кинопродюсер

Семейное положение: не замужем

Место проживания: Киев

Детство и юность

Оксана Байрак родилась в Украине в интеллигентной семье доктора наук и экономиста. У отца было три образования: юридическое, экономическое и историческое. Мама по образованию экономист. Сама Оксана именует место рождения «планетой Любовь».

После просмотра фильма «Звезда пленительного счастья» в возрасте 5-ти лет Оксана твердо для себя решила стать режиссером. Окончив школу, Оксана поступила в Педагогический институт им. Драгоманова в Киеве на факультет коррекционной педагогики и психологии, который успешно окончила. С 1986 по 1988 год работала учителем-логопедом. В 1991 году также окончила режиссерский факультет Института театрального искусства им. Карпенко-Карого.

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Карьера и достижения

В конце второго курса обучения в Институте театрального искусства им. Карпенко-Карого Оксана Байрак сняла свой первый полнометражный фильм под названием «Круиз, или путешествие развода» (1991).

В 1999 году Оксана открыла и возглавила киностудию «Studio Bayrak». С первых дней это независимая продюсерская студия Украины, которая занимается производством художественных фильмов и сериалов по заказу телеканалов.

Знаковой работой кинорежиссера стал фильм «Аврора». В 2007 Байрак получила премии IV Национальной премии кинобизнеса Украины в трех номинациях: «Лучший отечественный прокатный фильм», «Лучший сайт фильма» и «Человек года в кинобизнесе». Фильм «Аврора» также был отправлен от Украины на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

С 2009 по 2011 год Оксана проработала ведущей проекта «Давай одружимось» на телеканале СТБ.

В 2009 году Оксана Байрак стала обладательницей награды Всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия» в номинации «Рейтинг» .

Фильмография

Актриса

2018 — «Ничто не случается дважды» — Зейна

2018 — «Красота требует жертв» — Тамара Золотарёва, «главная ликёро-водочница страны», пациентка частной клиники пластической хирургии

2016 — «40+, или Геометрия любви» — Екатерина, певица

2015 — «Избранница» — Мария, писатель, сестра Элеоноры

2014 — «Поделись счастьем своим» — Татьяна

2013 — «Позднее раскаяние» — директор канала «Скифф ТВ»

2011 — «Моя новая жизнь» — врач-гинеколог

2009 — «Территория красоты» — Жанна Пастухова, постоянный клиент клиники

2004 — «Тебе, настоящему» — судья

2004 — «В двух километрах от Нового года» — Клара, режиссёр

2003 — «Женская интуиция» — клиент салона красоты

1991 — «Круиз, или Разводное путешествие» — француженка

Режиссёр

2018 — «Ничто не случается дважды»

2016 — «40+, или Геометрия любви»

2015 — «Избранница»

2015 — «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»

2015 — «Поделись счастьем своим»

2013 — «Позднее раскаяние»

2012 — «Моя новая жизнь»

2011 — «Зимний сон»

2009 — «Всё возможно»

2009 — «Золушка с острова Джерба»

2009 — «Это я»

2008 — «Кардиограмма любви»

2008 — «Хочу ребёнка»

2007 — «Вилла раздора, или Танец солнечного затмения»

2007 — «Мужская интуиция»

2006 — «Аврора»

2006 — «Инфант»

2005 — «Женская интуиция 2»

2004 — «Летучая мышь»

2004 — «В двух километрах от Нового года»

2004 — «Тебе, настоящему»

2004 — «Убей меня! Ну, пожалуйста»

2003 — «Женская интуиция»

2003 — «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь»

2002 — «Бездельники»

1992 — «Оплачено заранее»

1991 — «Круиз, или Разводное путешествие»

Сценарист

2018 — «Ничто не случается дважды»

2018 — «Красота требует жертв»

2015 — «Избранница»

2015 — «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»

2014 — «Поделись счастьем своим»

2013 — «Позднее раскаяние»

2012 — «Моя новая жизнь»

2011 — «Зимний сон»

2009 — «Всё возможно»

2009 — «Золушка с острова Джерба»

2009 — «Это я»

2008 — «Кардиограмма любви»

2008 — «Хочу ребенка»

2007 — «Мужская интуиция»

2006 — «Инфант»

2006 — «Дьявол из Орли»

2005 — «Женская интуиция 2»

2004 — «Тебе, настоящему»

2002 — «Бездельники»

1992 — «Оплачено заранее»

Продюсер

2018 — «Ничто не случается дважды»

2018 — «Красота требует жертв»

2016 — «40+, или Геометрия любви»

2015 — «Избранница»

2015 — «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»

2014 — «Поделись счастьем своим»

2011 — «Зимний сон»

2009 — «Всё возможно»

2009 — «Это я»

2008 — «Кардиограмма любви»

2008 — «Хочу ребенка»

2008 — «Большая разница»

2007 — «Вилла раздора, или Танец солнечного затмения»

2007 — «Мужская интуиция»

2006 — «Инфант»

2006 — «Аврора»

2006 — «Об этом лучше не знать»

2006 — «Дьявол из Орли»

2005 — «Женская интуиция 2»

2004 — «Тебе, настоящему»

2004 — «Убей меня! Ну, пожалуйста»

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