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«О чем молчат женщины»: дата старта нового проекта с Оксаной Байрак

21.08.2020

Откровенный и честный проект во главе с талантливой Оксаной Байрак объявил дату старта. Уже этой осенью каждый зритель станет свидапимсввкпківолнующих, спорных и очень сложных дискуссий. Когда же премьера нового проекта «О чем молчат женщины» на СТБ — читайте в материале.

2 сентября в 19:00 стартует новый проект — «О чем молчат женщины» во главе с Оксаной Байрак. Именно она всегда тонко чувствует женскую душу, которую способна успокоить или вернуть к счастливой жизни. В каждой программе Оксана обещает делиться подробностями своего опыта, которые до этого никому не рассказывала. Более того, зрителям стоит быть готовыми к  «отрезвляющим», жестким и справедливым советам. Ведь порой именно такой разговор способен наполнить женщину силой и верой в себя.

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Среди тем первых выпусков ток-шоу «О чем молчат женщины» суррогатное материнство, насилие в семье, пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и другие ситуации, которые замалчивают женщины по той или иной причине.

Не пропустите премьеру проекта «О чем молчат женщины»  2 сентября 2020 года в 19:00. Смотрите каждую среду новый выпуск с легендарной ведущей Оксаной Байрак.

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