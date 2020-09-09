Какое место интимная близость занимает в семейной жизни? Что делать, если сексуальные отношения немного утихли или стали однообразными? И главный вопрос 2 выпуска проекта «О чем молчат женщины» — стоит ли соглашаться на секс втроем? Послужит такой опыт экспериментом или станет травматичным? Об этом и другом — читайте в материале.

Героиней второго выпуска проекта «О чем молчат женщины» стала Марта. Они с мужем больше пяти лет в браке и больше девяти вместе, воспитывают трехлетнюю дочь. У них общие интересы: танцы, путешествия и искусство фотографии. В их паре все идеально, кроме одного «но». Супруг хочет, чтобы их было трое… в постели. Несмотря на то, что в семье царит взаимопонимание, камнем преткновения стало сексуальное желание мужчины добавить ещё одну женщину в спальню.

«Недавно мой муж предложил мне секс втроём. Раньше все было идеально. Порывы страсти и разнообразная сексуальная жизнь. Но теперь у него появилось такое настырное предложение, скажем так. И я боюсь, что если ему откажу, то он реализует это желание на стороне», — поделилась историей Марта.

Оксана Байрак собрала два лагеря гостей. Одни считают, что секс втроём способен разнообразить семейную жизнь и тем самым ее укрепить. А другие, что это только вселяет неуверенность в себе и разрушает брак.

Почему секс втроем практиковать не стоит?

Гинекологи утверждают о повышенном риске ВИЧ-инфицирования из-за несоблюдения контрацепции или незамены презервативов при контакте мужчины с двумя женщинами.

Психологи отмечают, что привлечение третьего в отношения — это нежелание работать над собой и над проблемами. Отсутствие компромисса или возможности слышать вызывает желание решить конфликт путем поиска нового партнера.

Возможность психологического травматизма. Не стоит переносить свои фантазии на практику, т.к. не все способны воспринимать своего партнера в контакте с другим человеком.

Что делать, если партнер предлагает секс втроем?

В первую очередь определить лично для себя, готовы ли вы впустить в свою постель третьего человека. Это важный психологический момент, который точно не должен травмировать вас на всю жизни.

Осознать, что вам предстоит увидеть, как ваш партнер занимается сексом с другим человеком.

Попробовать попрактиковаться на начальном этапе базовым флиртом. Уже на этой стадии вам станет ясно, вызывают ли у вас или вашего партнера чувство ревности обычные прикосновения.

Если вы не готовы вступить в такой контакт, предложить партнеру разнообразные гостиницы для ролевых игр или тематические вечеринки.

Написать общие сексуальные фантазии и определить, какие из них каждый партнер готов реализовать.

Заранее оговорить, что позволено для двоих, а что не должно выходить за рамки.

В случае согласия на секс втроём выбирать человека, который точно не будет вашим знакомым или знакомой. Важно, чтобы третий партнёр был разовым и не становился частью вашей семьи.

Не забывать о сдаче третьим партнером четырех базовых тестов: на хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, гонорею.

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По итогу 2 выпуска проекта «О чем молчат женщины» Марта приняла решение повременить с таким сексуальным опытом. Женщина решила пока разнообразить их супружескую жизнь тематическими вечеринками и посещением пространств для ролевых игр.

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