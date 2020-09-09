«О чем молчат женщины» 2 выпуск: Секс втроем — эксперимент или травма?
Какое место интимная близость занимает в семейной жизни? Что делать, если сексуальные отношения немного утихли или стали однообразными? И главный вопрос 2 выпуска проекта «О чем молчат женщины» — стоит ли соглашаться на секс втроем? Послужит такой опыт экспериментом или станет травматичным? Об этом и другом — читайте в материале.
Героиней второго выпуска проекта «О чем молчат женщины» стала Марта. Они с мужем больше пяти лет в браке и больше девяти вместе, воспитывают трехлетнюю дочь. У них общие интересы: танцы, путешествия и искусство фотографии. В их паре все идеально, кроме одного «но». Супруг хочет, чтобы их было трое… в постели. Несмотря на то, что в семье царит взаимопонимание, камнем преткновения стало сексуальное желание мужчины добавить ещё одну женщину в спальню.
«Недавно мой муж предложил мне секс втроём. Раньше все было идеально. Порывы страсти и разнообразная сексуальная жизнь. Но теперь у него появилось такое настырное предложение, скажем так. И я боюсь, что если ему откажу, то он реализует это желание на стороне», — поделилась историей Марта.
Оксана Байрак собрала два лагеря гостей. Одни считают, что секс втроём способен разнообразить семейную жизнь и тем самым ее укрепить. А другие, что это только вселяет неуверенность в себе и разрушает брак.
Почему секс втроем практиковать не стоит?
- Гинекологи утверждают о повышенном риске ВИЧ-инфицирования из-за несоблюдения контрацепции или незамены презервативов при контакте мужчины с двумя женщинами.
- Психологи отмечают, что привлечение третьего в отношения — это нежелание работать над собой и над проблемами. Отсутствие компромисса или возможности слышать вызывает желание решить конфликт путем поиска нового партнера.
- Возможность психологического травматизма. Не стоит переносить свои фантазии на практику, т.к. не все способны воспринимать своего партнера в контакте с другим человеком.
Что делать, если партнер предлагает секс втроем?
- В первую очередь определить лично для себя, готовы ли вы впустить в свою постель третьего человека. Это важный психологический момент, который точно не должен травмировать вас на всю жизни.
- Осознать, что вам предстоит увидеть, как ваш партнер занимается сексом с другим человеком.
- Попробовать попрактиковаться на начальном этапе базовым флиртом. Уже на этой стадии вам станет ясно, вызывают ли у вас или вашего партнера чувство ревности обычные прикосновения.
- Если вы не готовы вступить в такой контакт, предложить партнеру разнообразные гостиницы для ролевых игр или тематические вечеринки.
- Написать общие сексуальные фантазии и определить, какие из них каждый партнер готов реализовать.
- Заранее оговорить, что позволено для двоих, а что не должно выходить за рамки.
- В случае согласия на секс втроём выбирать человека, который точно не будет вашим знакомым или знакомой. Важно, чтобы третий партнёр был разовым и не становился частью вашей семьи.
- Не забывать о сдаче третьим партнером четырех базовых тестов: на хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, гонорею.
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По итогу 2 выпуска проекта «О чем молчат женщины» Марта приняла решение повременить с таким сексуальным опытом. Женщина решила пока разнообразить их супружескую жизнь тематическими вечеринками и посещением пространств для ролевых игр.