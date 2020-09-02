Что делать, если партнер поднимает на вас руку? Как признаться в том, что вы жертва домашнего насилия? Научиться говорить об этом довольно сложно, но крайне необходимо! Ведь понимание того, что вы ― самое ценное в своей жизни, позволит осознать всю глобальность данной проблемы. В 1 выпуске проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак выслушала героиню Лену, а также поделилась своей историей из жизни. Где же поставить запятую в предложении «простить нельзя уйти»? Подробнее — в материале.

«Первый раз он меня ударил в канун Нового года. Тогда я ему сказала, что не хочу отмечать праздник вместе. Он схватил меня за шкирку и начал выпихивать из квартиры. Дальше — одно движение и меня залило кровью», — рассказывает героиня программы.

Оксана Байрак также поделилась историей из своей жизни. Оказывается, в 20-летнем возрасте она потерпела рукоприкладство со стороны супруга.

«Мне казалось, что у нас очень прекрасные отношения. Но после свадьбы он неожиданно поднял на меня руку. Ударил меня в голову так, что я получила сотрясение мозга. В тот же момент он перестал быть моим супругом де-факто. Де-юре — ещё полгода, потому что у меня валялись в ногах и рассказывали, как меня любят. Но я сказала “нет”», — призналась Оксана Байрак.

Больше по теме: Оксана Байрак о проекте «О чем молчат женщины»: Шоу? Нет! Это жизнь!

В проекте собралось два лагеря гостей: одни за то, чтобы остаться и простить, а другие — категорически против жизни с насильником.

Как уйти от абьюзера и тирана?

Жестко оборвать связи, не позволяя произносить в свой адрес даже неприятных слов.

Сразу вызывать полицию в случае применения силы.

Ссылаться на ст. 126-1 Уголовного кодекса.

Обращаться в социальные службы, которые оказывают помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Подать в суд на определение места жительства детей, во избежание экономического насилия и шантажа.

Такую позицию поддержали звездные гости Полина Неня и Татьяна Алиева.

Как распознать тирана?

Ловушка, в которую попадают многие женщины, — это ухаживания, во время которых стираются личные границы. Максимальное «обволакивание» внушением того, что он единственный и больше вам никто, кроме него, не нужен. В будущем это не позволяет вам объективно оценить происходящую ситуацию и агрессию со стороны насильника.

Применение по отношению к вам не только физического насилия, но и психологического, экономического. Например, давление, критика, ущемление в деньгах и надменный контроль за вашими тратами. И когда женщина начинает сопротивляться таким действиям, тиран прибегает к физическому насилию.

А вот психолог Наталья утверждает, что некоторые женщины сами выбирают себе роль жертвы. Как правило, эта проблема берет истоки из детства, когда ребёнок не получает любви и формируются созависимые отношения «Лишь бы вы меня любили и не отвергали».

По итогу выпуска Елена решила таки уйти от тирана. Ради безопасности героини съёмочная команда проекта «О чем молчат женщины» и психолог отправились в Мариуполь. Мужчина множество раз повторил, что готов меняться. Однако это стандартное поведение тирана, которое нужно игнорировать в момент принятия решения уйти.

«Мне раскрыли глаза на то, что я раньше не видела», — заключила Лена.

Телеканал СТБ разделяет ценность человеческой жизни и безопасности, поддерживая женщин, которые стали жертвами насилия. Если вы пострадали от психологического, физического или сексуального насилия, мы призываем вас обратиться за помощью в полицию или на горячие линии поддержки:

Национальная горячая линия противодействия домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации: 0 800 500 335;

Правительственная горячая линия для жертв домашнего насилия: 1547.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ