«Про що мовчать жінки» 1 випуск: Домашнє насильство — пробачити не можна піти

Що робити, якщо партнер піднімає на вас руку? Як зізнатися в тому, що ви жертва домашнього насильства? Навчитися говорити про це досить важко, але вкрай необхідно! Адже розуміння того, що ви ― найцінніше у своєму житті, дає змогу усвідомити всю глобальність цієї проблеми. У 1 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак вислухала героїню Олену, а також поділилася своєю історією з життя. Де ж поставити кому в реченні «пробачити не можна піти»? Детальніше — в матеріалі.

«Вперше він мене вдарив напередодні Нового року. Тоді я йому сказала, що не хочу святкувати разом. Він схопив мене за шкірку і почав випихати з квартири. Далі — один рух і мене залило кров’ю», — розповідає героїня програми.

Оксана Байрак також поділилася історією зі свого життя. Виявляється, у 20-річному віці вона зазнала рукоприкладства з боку чоловіка.

«Мені здавалося, що в нас дуже чудові стосунки. Але після весілля він несподівано підняв на мене руку. Вдарив мене в голову так, що я отримала струс мозку. У той самий момент він перестав бути моїм чоловіком де-факто. Де-юре — ще півроку, тому що в мене валялися в ногах і розповідали, як мене кохають. Але я сказала “ні”», — зізналася Оксана Байрак.

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У проєкті зібралося два табори гостей: одні за те, щоб залишитися і пробачити, а інші — категорично проти життя з насильником.

Як піти від аб’юзера і тирана?

Жорстко обірвати зв’язки, не дозволяючи вимовляти в свою адресу навіть неприємних слів.

Відразу викликати поліцію в разі застосування сили.

Посилатися на ст. 126-1 Кримінального кодексу.

Звертатися до соціальних служб, які надають прихисток жінкам, потерпілим від домашнього насильства.

Подати в суд на визначення місця проживання дітей, щоб уникнути економічного насильства і шантажу.

Таку позицію підтримали зіркові гості Поліна Неня і Тетяна Алієва.

Як розпізнати тирана?

Пастка, в яку потрапляють багато жінок, — це залицяння, під час яких стираються особисті кордони. Максимальне «обволікання» і навіювання того, що він єдиний і більше вам ніхто, крім нього, не потрібен. У майбутньому це не дає вам об’єктивно оцінити ситуацію, що склалася, і агресію з боку насильника.

Застосування до вас не тільки фізичного насильства, а й психологічного, економічного. Наприклад, тиск, критика, обмеження в грошах і жорсткий контроль за вашими витратами. І коли жінка починає чинити опір таким діям, тиран вдається до фізичного насильства.

А ось психолог Наталя стверджує, що деякі жінки самі вибирають собі роль жертви. Здебільшого ця проблема має витоки з дитинства, коли дитина не отримує любові і формуються співзалежні стосунки «Аби ви мене любили і не відкидали».

Наприкінці випуску Олена вирішила таки піти від тирана. Заради безпеки героїні знімальна команда проєкту «Про що мовчать жінки» і психолог вирушили до Маріуполя. Чоловік багато разів повторив, що готовий змінитися. Однак це стандартна поведінка тирана, яку треба ігнорувати в момент ухвалення рішення піти.

«Мені розкрили очі на те, чого я раніше не бачила», — підсумувала Олена.

Телеканал СТБ розділяє цінність людського життя і безпеки, підтримуючи жінок, які стали жертвами насильства. Якщо ви постраждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства, ми закликаємо вас звернутися по допомогу в поліцію або на гарячі лінії підтримки:

Національна гаряча лінія протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації: 0 800 500 335;

Урядова гаряча лінія для жертв домашнього насильства: 1547.

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